Pensionarii vor primi mai mulți bani din aprilie 2026. Pensia minimă crește cu aproape șapte procente

Republica Moldova. De la 1 aprilie 2026, pensiile din Republica Moldova ar urma să fie indexate cu 6,8%, potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale aprobat de Guvern. Astfel, pensia minimă de 3.300 de lei ar putea ajunge la aproximativ 3.520 de lei, adică o creștere de peste 220 de lei pe lună. Această majorare va fi mai redusă decât cea aplicată în 2025, de 10%.

Bugetul asigurărilor sociale pentru 2026 este estimat la 51,45 miliarde de lei, o parte semnificativă a sumelor provenind din transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor sistemului public de protecție socială.

Cea mai mare parte a bugetului, peste 34,18 miliarde de lei, va fi alocată pensiilor pentru limită de vârstă, reprezentând aproape două treimi din totalul fondurilor sociale. Comparativ cu anul 2025, această sumă înregistrează o creștere de aproximativ 11%. Autoritățile subliniază că majorările urmăresc protejarea veniturilor persoanelor în etate, într-un context economic dificil.

Pentru pensii de urmaș, vor fi alocate 873,4 milioane de lei, cu aproape 16% mai mult decât în 2025.

Beneficiarii din centrele de plasament pentru vârstnici sau persoane cu dizabilități vor primi direct 25% din pensie în contul personal, restul fondurilor fiind virate centrelor respective. Acestea vor avea obligația de a prezenta rapoarte trimestriale către CNAS privind modul de utilizare a banilor.

Vor fi majorate și contribuțiile sociale fixe pentru anumite categorii de lucrători: 22.878 de lei pe an pentru persoanele care se asigură individual, 30.966 de lei pe an pentru liber-profesioniștii din domeniul justiției, 5.827 de lei pe an pentru lucrătorii agricoli care își lucrează terenurile în mod individual.

Aceste contribuții vor fi incluse integral în vechimea necesară pentru stabilirea pensiei și a ajutorului de deces.

Autoritățile reamintesc că, din 2017, pensile sunt indexate exclusiv în funcție de inflație, pentru ca pensionarii să își poată menține, în medie, același nivel de trai și accesul la produse și servicii similare cu cei din anii anteriori.

Bugetul Republicii Moldova pentru anul viitor a fost aprobat de Guvern cu venituri de 79.6 miliarde de lei și cheltuieli care depășesc 100.5 miliarde de lei. Astfel, deficitul pentru 2026 constituie 20.9 miliarde de lei sau a cincea parte din cheltuielile planificate.