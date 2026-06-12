13,14 iunie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13-14 iunie 2026. Pildele lui Nastratin Hogea

Pe 13 iunie s-au născut Caius Iulius Agricola, William Butler, Yeats, Luis Walter Alvarez, Christo, Paavo Nurmi, Don Budge, Martha Washington, Simion Ismailciuc, Eugen Pora, Mihai Creangă, Paul Miron, Gheorghe Zaman, Klaus Werner Johannis. Pe 14 iunie s-au născut Ernesto Rafael „Che” Guevara de la Serna, Harriet Beecher Stowe, Steffi Graf, Boy George, Donald Trump, Karel Gott, Gianna Naninni, Vasile V. Vasilache, Dumitru Pârvulescu, Mihai Brediceanu, Cornel Coman, Alexandru Darie.

În calendarul creştin-ortodox fix, sâmbătă, 13 iunie sunt Sfinţii: Achilina şi Trifilie din Cipru. Duminică, 14 iunie sunt Sfinţii: Sf. Prooroc Elisei, Metodie şi Iulita. Dezlegare la pește, în ambele zile.

Nimic în “Kalendar” pe 13 iunie, dar tradiţia arată că, pe 14 iunie, este Eliseiul Grâului, Sf. Elisei. Se ţine de toată lumea – e rău în primul rând de grindină, dar şi de ciumă, de toate bolile, de lup, de urs, de muşcătură de şarpe! Oricum, în această perioadă șerpii sunt cam duși cu capul, este perioada împerecherii lor, atenție dacă faceți picnic pe iarbă.

Se spune că trebuie să se lucreze doar până la miezul zilei fiind, evident, o nouă pauză agricolă în magia naturii creatoare a bobului de grâu. Bun, cade duminica, aşa că nu este greu de ţinut!

Vă întreb, din nou, dacă ar fi adecvat să întocmesc, pentru un timp, horoscoape personale, de naștere, adică. Aștept părerile domniilor voastre la [email protected].

Ar fi împlinit 98 de ani, dacă nu ar fi fost trimis la moarte, în Bolivia, de către Fidel Castro, gelos pe succesele lui. Astăzi îl pomenim pe revoluționarul argentinian, pe rebelul cu o cauză, Che Guevara. Nu a fost niciodată modelul meu de viață, dar nu pot să nu-l respect și să nu-l admir. Che este exemplul sentimental şi tragic al celui care merge până la capăt, plătind chiar cu preţul vieţii ideea proprie, idealul, cauza căreia i s-a dedicat. Medic şi asasin, cinic şi romantic, iubit de săraci și urât de bogați, adorat de femei și invidiat de bărbați, exemplu de dualitate a zodiei Gemenilor, cu foarte multe defecte şi poate cu și mai multe calităţi, Che a fost o figură complexă, de legendă, pe drept cuvânt caracterizat de Jean-Paul Sartre: “a fost cea mai completă fiinţă umană a vremurilor noastre”.

Născut în aceeași zi, în același grad din zodie, cu un alt Geamăn celebru, Donald Trump. Nu seamănă deloc unul cu altul, dar îi unește aceeași caracteristică a Dioscurilor de a-și urma propria viziune, de a crede nestrămutat în faptul că au mereu dreptate. Chiar, cu prețul vieții!

Nastratin Hogea este revendicat de peste două duzini de națiuni. Persanii, iranienii, sar la bătaie dacă le spui că Nastratin nu a fost unul d-ai lor. Turcii te bagă la pușcărie, ei au o plăcuță pe o clădire modestă, dar foarte frumoasă, din orașul Konya care arată că acolo a locuit Nastratin Hogea și îl consideră ca o valoare națională. Albanezii jură pe Coran că Nastratin s-a născut la Tirana. Toți se înșeală, Nastratin a locuit în Dobrogea, în Mangalia și a slujit la mica moschee de acolo! Pe mine m-a poreclit Nastratin Hogea, cine altul, decât Corneliu Mănescu, cel care îmi îndruma pașii, în relații internaționale și comerț exterior, pentru umorul meu în relatarea secilor discuții diplomatice.

Ascult epic music, Instrumental Core, Immediate Music și Mark Petrie, TSFH îi știu deja, pe dinafară. Sunt mulțumit, așa sărac cum sunt și torc ca motanul lui Nastratin Hogea. Da, torc ca motanul lui Nastratin Hogea! Nu știați că Nastratin a avut un motan, Malus? O frumusețe de pisică portocalie, cu ușoare dungi, abia vizibile, ceva mai închise la culoare. Nastratin îl iubea mult și se juca tot timpul cu el. Pisica este un animal pur, în islam și Profetul a avut o pisică, Musa.

Spre nemulțumirea celei de a doua neveste, frumoasa Leila. Prima soție se înecase într-un bazin, o să vă spun pilda, la momentul potrivit. Ei bine, Leila mereu reproșa că motanul, Malus, așa îl chema, lăsa păr pe zestrea ei, frumoasele covoare persane de Tabriz și Yazd și că-și ascute gheruțele pe mobila ei de tek, încrustată cu sidef. Leila era dintr-o familie foarte bogată și zestrea ei l-a făcut pe Nastratin Hogea om cu stare, cu caftan scump și turban cu nestemată, cum ]i stă bine unui hoge.

Ce s-a gândit și s-a socotit Nastratin, a luat din Bazar un inel splendid, de aur cu o nestemată ca Steaua Păstorului, cu banii pe care-i câștigase facând un pariu cu vizirul – altă pildă, pe care dacă mai am zile, o să v-o spun, cu siguranță. S-a dus acasă și a dat inelul cel prețios Leilei spunând: ”Un cadou de la motanul Malus!” Leila și-a pus inelul pe deget, l-a admirat ce frumos era și i-a spus lui Nastratin: ”Iubite soțior, nu vrei să-ți mai iei o pisică?!”

Și iată și altă pildă, cu mireasmă de astrologie:

Nu că ar fi avut ceva de cumpărat, dar în bazar auzeai și vedeai multe. Acolo își avea prăvălia și un astrolog bătrân ca vremea. A trecut Nastratin prin fața lui și l-a salutat ca pe un savant și știutor al Zaoirajah al lui Al-Sabati, filosofia celestă arabă.

Astrologul l-a salutat și el cu cuvinte alese și l-a întrebat: ”Preaînțeleptule hoge, să știi că mult timp m-am întrebat, în ce zodie ești născut?” ”În zodia Vițelului!”, a răspuns repede Nastratin. Venerabilul astrolog a început să-și pieptene barba lui cea albă și lungă cu degetele, semn de mare mirare și nedumerire. ”Cunosc multe sisteme astrologice, dar niciunul nu are zodia Vițelului, poate te referi la zodia Taurului” a spus astrologul. ”Așa este” a răspuns Nastratin Hogea, ”dar acum jumătate de veac, când m-am născut, eram cu siguranță vițel, nu taur!”

Acum vă rog să mă iertați, pildele lui Nastratin mi-au amintit că, pe undeva, am un CD audio cu înregistrarea incantațiilor lui lama Urgyen Dorje, din școala Nyingmapa, Marea Perfecțiune, discipolul celebrului Nyoshul Khen Rinpoche. Folosesc rar, foarte rar această tehnică de încărcare rapidă, este periculoasă și Tsutrul Pema Wangyel Rinpoche m-a pus să jur că nu o s-o folosesc mai des decât la cel puțin zece ani distanță. Provoacă resetarea energiei vitale, ești aidoma zeilor, atoateștiutor, atotputernic, dar... este periculoasă! Nu, nu o să folosesc incantația lacului cu lotuși, nec plus ultra, ci doar moderata om mani padme hung. Cea adevărată, pe care nu cred că o știu decât o duzină de oameni în toată lumea, marea majoritate fiind în Tibet.

Mereu plătesc cu zile din viața mea pentru efortul enorm cu scrisul a peste 28.000 de cuvinte săptămânal și întocmirea, calculul și interpretarea horoscopului zilnic, pe care îl fac de cincisprezece ani de zile, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, cu speranța de neînvins că mâine este o altă zi!

Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul grupului şi aşteptînd iniţiative din partea ta. În weekend evită noul şi mulţumeşte-te cu soluţiile verificate.

Sâmbătă: aspecte favorabile deciziilor importante de genul - fac sau nu fac curăţenie în toată casa şi asta pentru că programul de duminică este deja stabilit. De asemenea, sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le puteţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de prânz, aşa incât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut.

Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional e în weekend bine aspectat.

Sâmbătă, zâmbeşte şi nu da replica imediat. Cine nu se gândeşte şi socoteşte, poate avea probleme. Şi datorii. Tu cheltuieşti prea mult, mai ţine cont de zerouri. Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale emoţionale, sentimentale, în cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Geamăn care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la un eveniment public. Duminică mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici plimbări prin magazine. Un weekend normal!

Veşti bune, pe care nu le mai aşteptai, dar la care, în secret, sperai. Mici favoruri din partea celor dragi. În weekend poţi să abordezi cu succes schimbări, mai ales în domeniul social.

Sambata este o zi placuta care se poate termina intr-o petrecere, sau la ziua de naştere a unui cozodiacal. Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp! Asa timpul trece repede, confiscat de grijile cotidiene!

Sâmbătă dimineaţa trebuie să te interesezi de afacerile care trenează de mult timp, de banii care ţi s-au promis. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu prea ştii, în weekend, de unde să faci rost!

Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte bune, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poti să întalneşti o persoană deosebită şi întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. Profită de bunătatea stelelor, dar fără sa exagerezi. Mai ales evită excesul de dulciuri şi îngheţată!

Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place! Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune şi/sauplanuri de concedii şi vacanţe.

Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti de bine, pozitiv. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. În weekend poţi să ai curaj în promovarea intereselor proprii. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu fie că este sâmbătă sau duminică. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti sâmbătă. Nu promite, la rândul tău, nimic! Evitând tot ce poţi evita, pentru că vorba băieţilor de băieţi: „eschiva este cea mai bună lovitură”, duminică, pe seară, poate la un suc, ai mintea liberă şi gândirea sprintenă. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente.

În această perioadă eşti deosebit de suspicios – toată lumea pare a complota împotriva ta. Ceea ce nu este adevărat din două motive: unul, ca ţi se pare, al doilea, că nu prea ai duşmani!

Sâmbătă este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta – aşa, pur teoretic. Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice! Duminică este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat dezastru sentimental. Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes, cel putin in acest weekend !

Dacă ai de făcut deplasări sau călătorii, sâmbătă este ziua. Schimbă locul şi îţi schimbi şi norocul! Duminică o mică supărare, o decepţie, mai exact, provocată de cineva din jurul tău.

Cu ceva planete binevoitoare, ei bine, aceasta configuratie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Scorpion este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp celor dragi, familiei, prietenilor vechi - te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită, în compania celor drag, poate la un spectacol de excepţiei!

Aspectele planetelor din weekend favorizează abilitatea nativilor din zodia duala a arcaşului centaur să rezolve problemele legate de relaţiile cu cei dragi, sau noi relaţii sentimentale.

Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din zodia centaurului arcaş să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte. Duminică perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase. Mari iubitori de natură, Săgetătorii probabil că vor alege un pic-nic la iarbă verde, cu grătar şi jocuri cu mingea…

Ai un debit verbal cât să faci o inundaţie! Trebuie să nu exagerezi în weekend cu această aventură pentru că este deosebit de riscantă: poţi să faci gafe ridicole şi confesiuni nedorite.

Sâmbătă nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar si vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie. Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci aproape nici un efort.

Sâmbătă este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale sau sociale. Duminică trebuie să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare, pe termen scurt, însă!

Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică poţi să fi la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevăzută!

În weekend eşti într-o perioadă de emulaţie. Profită şi realizează ceva, rezolvă, dacă poţi. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor sentimentale în familie.

Sâmbătă este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante în domeniul social, în cel personal. Duminică promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi evidente, însă, pentru că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!