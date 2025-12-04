Guvernul Republicii Moldova aprobă bugetul 2026. Investiții record și salarii mai mari, dar cu deficit de 20,9 miliarde lei

Republica Moldova. Venituri bugetare de 79,67 miliarde de lei, cheltuieli la 100,57 miliarde de lei, și un deficit de 20,9 miliarde de lei, echivalent cu 5,5% din PIB. Bugetul pentru anul 2026 a fost aprobat joi, 4 decembrie, în cadrul unei ședințe extraordinare a Guvernului. Autoritățile îl numesc „bugetul investițiilor responsabile”, pregătit în baza realităților economice actuale.

Premierul Alexandru Munteanu a explicat că bugetul pune accent pe investiții și creșterea salariilor:

„Propunem un buget care îl numim al investițiilor responsabile. Partea investițiilor crește semnificativ, iar pentru prima dată în istorie investițiile capitale cresc cu 55%, ajungând la 3 miliarde de lei”, a menționat Munteanu.

Bugetul prevede alocări suplimentare pentru antreprenori, creșe și grădinițe, alimentația copiilor, reparații și dezvoltarea localităților. De asemenea, investițiile în infrastructură, drumuri și mobilitate sunt prioritare, pentru a stimula comerțul și conectivitatea în țară.

Salariul minim va crește de la 5.500 la 6.300 de lei, iar valoarea de referință în salarizare crește de la 2.200 la 2.400 de lei. Anul viitor va fi introdusă și o nouă lege a salarizării, care va corecta inechitățile și va aduce îmbunătățiri pentru categoriile vulnerabile.

Premierul a precizat că indicatorii economici preliminari sunt pozitivi: „Sunt primele rândunele, încă nu avem rezultatele finale, dar avem semne pozitive pentru creșterea economică.”

Alexandru Munteanu a precizat că în acest buget, pentru prima dată în istorie, investițiile capitale cresc cu 55%, apropiindu-se de 3 miliarde de lei.

„Cu siguranță, am vrea să mărească salariile și pensiile, dar vom face acest lucru în mod prudent. Deja în cadrul Guvernului lucrăm la o nouă lege de salarizare, care va intra în vigoare anul viitor și în cadrul acestei legi vom continua să ameliorăm cadrul de salarizare pentru toți cetățenii Republicii Moldova” , a subliniat prim-ministrul.

În ceea ce privește salarizarea în domeniul public, șeful executivului a spus că lefurile unor funcționari vor fi reduse, dar nu a oferit detalii la acest subiect.

Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a subliniat că bugetul se bazează pe o prognoză de creștere economică de 2,4%, inflație anuală de 4,3% și un salariu mediu lunar de 17.400 de lei, în creștere cu peste 11% față de 2025. Bugetul de stat crește cu 5,1% față de anul curent, iar cheltuielile totale vor fi mai mari cu 7%. Jumătate din deficitul bugetar este destinat investițiilor.

Principalele alocări: peste 3 miliarde de lei pentru economie, aproape 640 de milioane pentru ordine publică, peste 630 de milioane pentru învățământ, aproape 590 de milioane pentru sănătate și circa 371 milioane pentru protecția mediului.

În domeniul investițiilor, Guvernul va aloca 1,1 miliarde lei pentru întreprinderile mici și mijlocii, 465 milioane pentru agricultură și mediul rural și 195 milioane pentru Calea Ferată. În total, investițiile capital ajung la circa 5,6 miliarde de lei, cea mai mare sumă alocată vreodată în istoria modernă a țării.

Bugetul include transferuri de 21,9 miliarde lei către bugetele locale și fonduri naționale: Fondul de reducere a vulnerabilității energetice – 1,9 miliarde, Fondul Național pentru dezvoltare regională – 1,9 miliarde, Fondul rutier – 1,8 miliarde, Fondul Național pentru Mediu – 195 milioane, și altele. Pentru finanțarea partidelor politice sunt prevăzuți 66,6 milioane lei.

Fondul de rezervă va constitui 150 milioane lei, iar cel de intervenție – 230 milioane lei. Pentru cotizațiile internaționale se prevăd 56,4 milioane lei, iar pentru Programul „Diaspora Acasă Reușește” – 10 milioane lei.

Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Sergiu Sainciuc, a remarcat că, deși s-au găsit resurse pentru anumite majorări salariale, acestea nu acoperă toți angajații din sectorul public. Valoarea de referință crește doar pentru lucrătorii din cultură, administrațiile locale și Ministerul Apărării, în timp ce majoritatea angajaților rămân cu salarii neschimbate.

Ministrul Gavriliță a anunțat că Guvernul va propune o nouă lege a salarizării în cursul anului viitor, pentru a restabili echitatea și a îmbunătăți condițiile salariale pentru toți cetățenii.

Proiectul bugetului pentru 2026 urmează să fie dezbătut de Parlament și, dacă va fi adoptat, va ajunge pe masa președintei Maia Sandu pentru promulgare, moment în care va deveni lege.