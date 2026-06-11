Dosar de fraudă cu despăgubiri auto în Cluj. Accidentele ar fi fost provocate intenționat

Polițiștii din Dej și procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej investighează un dosar în care administratorul unui service auto din județul Cluj este suspectat că ar fi organizat producerea unor accidente rutiere pentru obținerea de despăgubiri de la companiile de asigurări. Zece persoane au fost aduse la audieri, iar nouă dintre acestea au fost plasate sub control judiciar.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a anunțat că, la data de 10 iunie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Dej au pus în aplicare zece mandate de aducere într-un dosar penal care vizează mai multe infracțiuni.

Potrivit anchetatorilor, cercetările au ca obiect fapte de înșelăciune, înșelăciune privind asigurările, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, șantaj, conducerea unui vehicul fără permis și punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat.

Conform datelor din dosar, în perioada 2024-2026, un bărbat în vârstă de 31 de ani, administrator al unui service auto din municipiul Dej, ar fi coordonat producerea intenționată a mai multor accidente soldate cu pagube materiale.

Polițiștii afirmă că scopul acestor acțiuni ar fi fost inducerea în eroare a societăților de asigurare și obținerea unor despăgubiri considerate nejustificate.

„În cadrul activităţii infracţionale, acesta ar fi beneficiat de sprijinul unor angajaţi ai societăţii comerciale, fiind provocate în mod intenţionat accidente rutiere pentru care ulterior au fost întocmite documente ce conţineau date nereale privind împrejurările producerii evenimentelor, locul producerii acestora şi identitatea conducătorilor auto implicaţi”, au transmis polițiștii.

Ancheta vizează modul în care au fost întocmite documentele folosite ulterior în relația cu firmele de asigurări.

În urma audierilor și a măsurilor dispuse în dosar, opt persoane au fost plasate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, administratorul service-ului auto, în vârstă de 31 de ani, a fost reținut inițial de anchetatori, iar ulterior a fost plasat și el sub control judiciar.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele investigate.