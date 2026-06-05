Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au deschis un dosar penal după ce o dronă maritimă cu armament la bord și posibil material exploziv a fost descoperită în zona Portului Constanța. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar ancheta vizează posibile încălcări ale regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive. Dispozitivul militar a explodat la câteva ore după ce a fost identificat.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-au sesizat din oficiu în cursul zilei de vineri, 5 iunie 2026, după ce în zona Portului Constanța a fost semnalată prezența unui dispozitiv militar care avea armament la bord și posibil explozibil.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, sesizarea a vizat un dispozitiv militar identificat în incinta portului, iar verificările au fost demarate imediat după semnalarea acestuia.

Anchetatorii au transmis că cercetările efectuate la fața locului sunt în desfășurare și au oferit primele date privind descoperirea ambarcațiunii. Conform acestora, în jurul orei 06:30 a fost semnalată existența unei ambarcațiuni militare eșuate în zona Danei 78 a Portului Constanța.

„Aceeşai sursă menţionează că, din cercetările la faţa locului, aflate în desfăşurare, a reieşit că vineri, în jurul orei 06:30, în zona Danei 78 a Portului Constanţa, a fost semnalată existenţa unei „ambarcaţiuni militare de culoare gri, eşuată, de tipul dronelor maritime”.”

Ambarcațiunea nu avea inscripții și era de culoare gri, fiind identificată ca un dispozitiv militar de tip dronă maritimă.

În timpul verificărilor, anchetatorii au constatat că dispozitivul era echipat cu sisteme de supraveghere și comunicații montate la vedere.

„Ambarcaţiunea militară, fără inscripţii, avea montate la vedere sisteme de supraveghere video şi antene de comunicaţii prin satelit.”

Potrivit datelor făcute publice de autorități, drona avea la bord armament și posibil material exploziv.

După identificarea dispozitivului în zona portuară, situația a evoluat rapid.

„Ulterior, în jurul orei 10:30, aceasta a explodat”, mai arată sursa citată.

În acest moment, cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, procurorii urmând să stabilească toate circumstanțele în care ambarcațiunea militară a ajuns în Portul Constanța și condițiile în care s-a produs explozia.