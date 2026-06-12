Sfârșit de epocă în artă: a murit David Hockney, simbol al artei moderne britanice

Artistul britanic David Hockney, cunoscut pentru picturile sale iconice cu piscinele strălucind în soarele din Los Angeles, a murit joi, la vârsta de 88 de ani, a anunțat publicistul său, citat de AP.

Considerat una dintre cele mai importante figuri ale artei contemporane, Hockney a avut o carieră de peste șapte decenii și a influențat profund arta secolului XX și începutul secolului XXI.

Născut pe 9 iulie 1937 în Bradford, un oraș industrial din nordul Angliei, Hockney a studiat la Royal College of Art din Londra și a devenit cunoscut încă din anii ’60, în perioada efervescenței artei pop.

A trăit o mare parte din viață în sudul Californiei, unde lumina și peisajele suburbane au devenit o sursă majoră de inspirație pentru lucrările sale celebre.

De-a lungul timpului, s-a întors și în Europa, unde a găsit inspirație în peisajele din Yorkshire și Normandia, continuând să experimenteze cu stiluri și tehnici variate, de la pictură și colaj fotografic până la artă digitală pe iPad.

Lucrările sale au fost expuse în marile muzee ale lumii și au atins prețuri record la licitații, inclusiv zeci de milioane de dolari pentru picturile sale celebre cu piscine.

Istoricul Simon Schama a descris popularitatea și longevitatea operei sale drept un fenomen firesc, subliniind capacitatea artistului de a reinventa constant modul în care privim lumea.

În 2018, una dintre lucrările sale a stabilit un record pentru un artist în viață, fiind vândută cu peste 90 de milioane de dolari.

De-a lungul carierei, Hockney a fost considerat o figură esențială a scenei artistice britanice și americane, iar influența sa s-a extins în pictură, fotografie, design și scenografie, inclusiv pentru producții de operă.

În ultimii ani, artistul a continuat să creeze, lucrând inclusiv pe iPad și explorând peisajele din Normandia, unde s-a stabilit în 2019. Expozițiile sale recente au atras sute de mii de vizitatori, consolidându-i statutul de una dintre cele mai iubite și respectate figuri ale artei moderne.