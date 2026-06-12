Monden

Sfârșit de epocă în artă: a murit David Hockney, simbol al artei moderne britanice

Comentează știrea
Sfârșit de epocă în artă: a murit David Hockney, simbol al artei moderne britaniceDavid Hockney / sursa foto: wikipedia
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Artistul britanic David Hockney, cunoscut pentru picturile sale iconice cu piscinele strălucind în soarele din Los Angeles, a murit joi, la vârsta de 88 de ani, a anunțat publicistul său, citat de AP.

Cine a fost David Hockney

Considerat una dintre cele mai importante figuri ale artei contemporane, Hockney a avut o carieră de peste șapte decenii și a influențat profund arta secolului XX și începutul secolului XXI.

Născut pe 9 iulie 1937 în Bradford, un oraș industrial din nordul Angliei, Hockney a studiat la Royal College of Art din Londra și a devenit cunoscut încă din anii ’60, în perioada efervescenței artei pop.

A trăit o mare parte din viață în sudul Californiei, unde lumina și peisajele suburbane au devenit o sursă majoră de inspirație pentru lucrările sale celebre.

CNIR dă startul unui nou lot din Autostrada Unirii. Lucrările de proiectare pentru 45 de kilometri au primit undă verde
CNIR dă startul unui nou lot din Autostrada Unirii. Lucrările de proiectare pentru 45 de kilometri au primit undă verde
Pensii în scădere în 2026: românii pierd putere de cumpărare, arată datele INS
Pensii în scădere în 2026: românii pierd putere de cumpărare, arată datele INS

Unul dintre cei mai influenți artiști ai lumii

De-a lungul timpului, s-a întors și în Europa, unde a găsit inspirație în peisajele din Yorkshire și Normandia, continuând să experimenteze cu stiluri și tehnici variate, de la pictură și colaj fotografic până la artă digitală pe iPad.

Lucrările sale au fost expuse în marile muzee ale lumii și au atins prețuri record la licitații, inclusiv zeci de milioane de dolari pentru picturile sale celebre cu piscine.

Lucrări de David Hockney la Londra

Lucrări de David Hockney la Londra / sursa foto: wikipedia

Istoricul Simon Schama a descris popularitatea și longevitatea operei sale drept un fenomen firesc, subliniind capacitatea artistului de a reinventa constant modul în care privim lumea.

În 2018, una dintre lucrările sale a stabilit un record pentru un artist în viață, fiind vândută cu peste 90 de milioane de dolari.

David Hockneya învîțat să folosească și tehnologiile moderne

De-a lungul carierei, Hockney a fost considerat o figură esențială a scenei artistice britanice și americane, iar influența sa s-a extins în pictură, fotografie, design și scenografie, inclusiv pentru producții de operă.

În ultimii ani, artistul a continuat să creeze, lucrând inclusiv pe iPad și explorând peisajele din Normandia, unde s-a stabilit în 2019. Expozițiile sale recente au atras sute de mii de vizitatori, consolidându-i statutul de una dintre cele mai iubite și respectate figuri ale artei moderne.

Stiri calde

15:33 - Despăgubirile pentru Millennium Business Center, un proces de aproape 20 de ani

15:28 - Jurnalistul Mirel Curea, după raportul CSM: „Dacă ar fi avut ceva de spus în vremea Gestapoului Coldea-Kovesi, m-ar f...

15:23 - Cum a apărut misteriosul ROBOR în viața românilor și ce poziție a avut BNR

15:19 - Trei europarlamentari români, scrisoare deschisă pentru Von der Leyen și Kallas cu privire la incidentul din portul C...

15:14 - Falcă atacă Guvernul Tomac și PSD, Fifor ripostează: „Omul care din salariul de primar a ajuns milionar în euro vorbe...

15:09 - Accident grav pe Autostrada Soarelui. Circulația este afectată

HAI România!

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

România mai poate fi salvată?

România mai poate fi salvată?

Proiecte speciale