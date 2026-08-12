Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, modelul și influencerița Georgina Rodríguez. Ceremonia civilă a avut loc în Portugalia, după aproape un deceniu de relație, arată BBC. Fotbalistul portughez a anunțat evenimentul penInstagram, unde a împărtășit cu fanii o fotografie cu două mâini purtând verighete.

Presa portugheză a numit evenimentul „nunta anului”. Potrivit primelor informații, ceremonia a avut loc pe 11 august, în orașul de coastă Cascais, situat în apropiere de Lisabona.La eveniment au participat și cei cinci copii ai cuplului.

Fotografia publicată de Ronaldo a devenit rapid virală. Postarea a adunat peste trei milioane de aprecieri în primele 30 de minute.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez formează un cuplu de aproximativ 10 ani. Cei doi s-au cunoscut la Madrid, într-un magazin Gucci unde Rodríguez lucra la acea vreme.

Ronaldo evolua atunci pentru Real Madrid, clubul la care a petrecut unele dintre cele mai importante perioade ale carierei sale.

Cei doi și-au anunțat logodna pe 11 august 2025. Georgina Rodríguez a publicat atunci o fotografie în care își arăta inelul de logodnă.

„Da. În această viaţă şi în toate celelalte”, spunea ea.

Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai prolifici fotbaliști din istorie și a marcat aproape 1.000 de goluri de-a lungul carierei.

Atacantul portughez a evoluat pentru Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid, Juventus și Al-Nassr, clubul saudit la care joacă în prezent. El este și unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei Portugaliei.

Recent, Ronaldo a participat la cea de-a șasea ediție a Cupei Mondiale din cariera sa. Prin această performanță, cunoscutul fotbalist a stabilit un record de prezențe la turneul final masculin, pe care îl împarte cu argentinianul Lionel Messi.