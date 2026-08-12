Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina Rodríguez. Cei doi au ajuns la altar după 10 ani de relație
- Mădălina Sfrijan
- 12 august 2026, 07:49
Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, modelul și influencerița Georgina Rodríguez. Ceremonia civilă a avut loc în Portugalia, după aproape un deceniu de relație, arată BBC. Fotbalistul portughez a anunțat evenimentul penInstagram, unde a împărtășit cu fanii o fotografie cu două mâini purtând verighete.
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit la Cascais
Presa portugheză a numit evenimentul „nunta anului”. Potrivit primelor informații, ceremonia a avut loc pe 11 august, în orașul de coastă Cascais, situat în apropiere de Lisabona.La eveniment au participat și cei cinci copii ai cuplului.
Fotografia publicată de Ronaldo a devenit rapid virală. Postarea a adunat peste trei milioane de aprecieri în primele 30 de minute.
Cei doi sunt împreună de 10 ani
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez formează un cuplu de aproximativ 10 ani. Cei doi s-au cunoscut la Madrid, într-un magazin Gucci unde Rodríguez lucra la acea vreme.
Ronaldo evolua atunci pentru Real Madrid, clubul la care a petrecut unele dintre cele mai importante perioade ale carierei sale.
Cei doi și-au anunțat logodna pe 11 august 2025. Georgina Rodríguez a publicat atunci o fotografie în care își arăta inelul de logodnă.
„Da. În această viaţă şi în toate celelalte”, spunea ea.
Cristiano Ronaldo se apropie de borna de 1.000 de goluri
Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai prolifici fotbaliști din istorie și a marcat aproape 1.000 de goluri de-a lungul carierei.
Atacantul portughez a evoluat pentru Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid, Juventus și Al-Nassr, clubul saudit la care joacă în prezent. El este și unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei Portugaliei.
Recent, Ronaldo a participat la cea de-a șasea ediție a Cupei Mondiale din cariera sa. Prin această performanță, cunoscutul fotbalist a stabilit un record de prezențe la turneul final masculin, pe care îl împarte cu argentinianul Lionel Messi.