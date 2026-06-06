Monden

Competiția Survivor 2026 se apropie de final. Eliminarea lui Boureanu a venit la pachet cu un câștig de zeci de mii de euro

Comentează știrea
Competiția Survivor 2026 se apropie de final. Eliminarea lui Boureanu a venit la pachet cu un câștig de zeci de mii de euroCristian Boureanu. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ediția din 5 iunie a emisiunii „Survivor România 2026” a adus o nouă eliminare importantă, cu doar câteva zile înainte de marea finală a competiției. Cei opt concurenți rămași în Republica Dominicană au intrat într-o probă decisivă, în urma căreia unul dintre ei a fost nevoit să părăsească show-ul. În urma ediției de vineri seara, Cristian Boureanu a fost nevoit să plece acasă.

Tensiuni tot mai mai la Survivor. Cristian Boureanu a părăsit competiția

Participanții au avut de parcurs un traseu solicitant, care le-a testat atât condiția fizică, cât și capacitatea de concentrare. Presiunea a fost cu atât mai mare cu cât apropierea finalei a transformat fiecare confruntare într-un pas esențial către trofeu.

Rezultatele confruntării au dus la eliminarea lui Cristian Boureanu, care nu a mai reușit să obțină un loc în finala competiției.

Cristian Boureanu si Aris Eram

Cristian Boureanu si Aris Eram. Sursă foto: Facebook

A plecat acasă cu zeci de mii de euro

Fostul politician s-a numărat însă printre concurenții cu cea mai lungă prezență în acest sezon, reușind să rămână în concurs timp de 21 de săptămâni. Pe parcursul acestei perioade, el a trecut prin numeroase provocări și probe desfășurate în condițiile dificile din Republica Dominicană.

Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului

Cristian Boureanu ar fi primit un onorariu de 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Astfel, pentru cele 21 de săptămâni în care a rămas în show, suma totală încasată ar ajunge la 52.500 de euro.

Câți bani a câștigat Loredana Pălăceanu

Parcursul Loredanei Pălănceanu în competiție „Survivor 2026” s-a încheiat după 12 săptămâni petrecute în Republica Dominicană, perioadă în care concurenta a trecut prin numeroase probe și provocări care i-au pus la încercare atât condiția fizică, cât și rezistența psihică.

Pe lângă experiența trăită, participarea i-a adus și un beneficiu financiar. Ea ar fi primit aproximativ 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

Finala „Survivor România 2026” este programată pentru 7 iunie, când telespectatorii vor afla cine va câștiga trofeul și marele premiu al sezonului.

Stiri calde

19:01 - Nicușor Dan promite un raport complet al anulării alegerilor
18:52 - Soluție pentru investițiile PNRR blocate la racordarea electrică. Ce pregătește Guvernul
18:41 - Messi, tot mai aproape de revenire. Starul Argentinei ar putea juca în meciurile de pregătire pentru Cupa Mondială
18:28 - Blocaj pe DN 10 din cauza ploilor abundente. Ce opțiuni au șoferii
18:19 - Petrolul Ploiești a încheiat colaborarea cu antrenorul Mehmet Topal
18:06 - Conacul care a ascuns Coroana Ungariei se vinde mai ieftin decât o garsonieră
17:55 - Sfârșit de epocă la PCRM: Vladimir Voronin se retrage după 30 de ani
17:43 - Conducerea PNL se va întâlni luni cu premierul desemnat Eugen Tomac. Ce se discutp în partid

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale