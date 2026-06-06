Ediția din 5 iunie a emisiunii „Survivor România 2026” a adus o nouă eliminare importantă, cu doar câteva zile înainte de marea finală a competiției. Cei opt concurenți rămași în Republica Dominicană au intrat într-o probă decisivă, în urma căreia unul dintre ei a fost nevoit să părăsească show-ul. În urma ediției de vineri seara, Cristian Boureanu a fost nevoit să plece acasă.

Participanții au avut de parcurs un traseu solicitant, care le-a testat atât condiția fizică, cât și capacitatea de concentrare. Presiunea a fost cu atât mai mare cu cât apropierea finalei a transformat fiecare confruntare într-un pas esențial către trofeu.

Rezultatele confruntării au dus la eliminarea lui Cristian Boureanu, care nu a mai reușit să obțină un loc în finala competiției.

Fostul politician s-a numărat însă printre concurenții cu cea mai lungă prezență în acest sezon, reușind să rămână în concurs timp de 21 de săptămâni. Pe parcursul acestei perioade, el a trecut prin numeroase provocări și probe desfășurate în condițiile dificile din Republica Dominicană.

Cristian Boureanu ar fi primit un onorariu de 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. Astfel, pentru cele 21 de săptămâni în care a rămas în show, suma totală încasată ar ajunge la 52.500 de euro.

Parcursul Loredanei Pălănceanu în competiție „Survivor 2026” s-a încheiat după 12 săptămâni petrecute în Republica Dominicană, perioadă în care concurenta a trecut prin numeroase probe și provocări care i-au pus la încercare atât condiția fizică, cât și rezistența psihică.

Pe lângă experiența trăită, participarea i-a adus și un beneficiu financiar. Ea ar fi primit aproximativ 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

Finala „Survivor România 2026” este programată pentru 7 iunie, când telespectatorii vor afla cine va câștiga trofeul și marele premiu al sezonului.