Gabi Tamaș, scandal la Survivor România. Ce a făcut cu toporul în culisele show-ului

Gabi Tamaș ar fi provocat un incident grav pe platourile de filmare la Survivor România, iar organizatorii show-ului iau în calcul să-i dea trofeul, dar nu și banii, relatează pagina de Instagram Viperele Vesele.

Gabriel Tamaș se află din nou în centrul unor controverse legate de participarea sa la Survivor România. La scurt timp după apariția unor informații privind momentele dificile pe care le-ar fi provocat în timpul competiției, au fost făcute publice detalii despre un nou incident petrecut pe platourile de filmare.

Potrivit sursei citate, fostul fotbalist ar fi avut o ieșire necontrolată într-o dimineață din luna aprilie, pe fondul consumului de alcool.

După cum se relatează, „într-o dimineață toridă de aprilie, tot pe fondul consumului de alcool, acesta (n.r. Gabi Tamaș) a luat un topor și a încercat să dărâme baraca participanților, motivând că își dorește să plece acasă.”

În postare se mai precizează că situația ar fi fost gestionată de producătorul Vladimir Dembinski, care ar fi intervenit pentru a calma conflictul: „Dembinski a reușit să îl calmeze și să îl convingă să rămână în competiție, utilizând aceeași strategie aplicată pe parcursul întregului sezon, și anume facilitarea accesului la mâncare, băutură și țigări”.

Informațiile apărute au indicat, de asemenea, faptul că producția ar fi ajuns la final. Totodată, sunt menționate și posibile consecințe contractuale pentru fostul internațional.

Acesta ar fi fost informat că trebuie să achite penalizări în valoare de aproximativ 100.000 de euro, sumă echivalentă cu premiul oferit câștigătorului competiției.

Ultimul act al show-ului ar urma să îi aducă față în față pe războinicul Lucian Popa și Gabriel Tamaș. Organizatorii de la Survivor România iau în calcul să-i dea trofeul fostului fotbalist, nu, însă, și banii, potrivit sursei citate.