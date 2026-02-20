Gabi Tamaș, nevoit să renunțe la imunitatea câștigată la emisiunea Survivor

Emisiunea Survivor a adus o schimbare majoră pentru fostul fotbalist Gabi Tamaș, care a fost nevoit să renunțe la imunitatea câștigată, iar tribul Războinicilor a pierdut astfel un avantaj important.

Într-un context imprevizibil, organizatorii le-au cerut recent participanților să desemneze câte doi concurenți din fiecare trib care nu s-au adaptat în grup. Tamaș s-a numărat printre cei indicați și, în consecință, a fost mutat din echipa Faimoșilor în tribul Războinicilor.

El a plecat din echipă cu imunitatea câștigată, însă nu a folosit-o, iar ulterior a aflat, surprins, că nu o mai poate folosi.

„Gabi nu a considerat că are nevoie să folosească simbolul de imunitate pe care-l avea de când a fost în tribul albastru, iar perioada lui de păstrare a trecut! La ultimul Consiliu, simbolul a fost dat înapoi, așa că nimeni nu mai este în siguranță”, au anunțat organizatorii show-ului, pe contul de Instagram.

Respectând conceptul altor versiuni internaționale ale formatului, Survivor România urmărește un grup de concurenți izolați pe o insulă, unde trebuie să își procure singuri hrană, apă, foc și adăpost.

Participanții se întrec pentru recompense și pentru imunitatea care îi protejează de eliminare, iar competiția continuă prin eliminări succesive până când rămâne un singur concurent. Acesta primește titlul de „Unicul Supraviețuitor” și marele premiu.

Emisiunea a început în 2009 la Kanal D, sub titlul „Pierduți în Panama”, iar filmările au avut loc în Bocas del Toro. Cei 18 concurenți, nouă bărbați și nouă femei, au fost împărțiți în trei triburi a câte șase membri, în funcție de ocupație și de nivelul de succes în viață.

La acea vreme, producția a fost considerată cea mai costisitoare realizată în România, cu un buget de peste 2.000.000 de euro. Cu toate acestea, audiențele au rămas reduse, media fiind de aproximativ 105.000 de telespectatori pe durata celor 60 de episoade

În 2016, Pro TV a anunțat lansarea producției „Supraviețuitorul”, filmată în Filipine. Emisiunea a fost difuzată în perioada 12 septembrie – 22 noiembrie, însă și această versiune a înregistrat audiențe scăzute.

Pe 16 octombrie 2025, Antena 1 a anunțat că a preluat formatul, iar la 1 decembrie organizatorii au făcut public faptul că prezentator va fi Adi Vasile, fost antrenor al echipei feminine de handbal CSM București.