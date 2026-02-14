Tamaș, făcut KO de nervi. Un concurent l-a scos din minți în plină emisiune

Survivor 2026 aduce din nou în prim-plan tensiuni între concurenți, după un schimb de replici aprins petrecut în tribul Războinicilor, unde Gabi Tamaș a reacționat vehement în timpul unui dialog cu Vicențiu, cunoscut sub porecla CAV.

Ediția din acest sezon al emisiunii Survivor România continuă să fie marcată de conflicte și momente tensionate. În cel mai recent episod, difuzat pe 13 februarie 2026, atmosfera din tribul Războinicilor s-a încordat vizibil, după ce o discuție aparent banală a degenerat într-un schimb dur de replici.

Protagonistul momentului a fost Gabi Tamaș, care și-a pierdut calmul în timpul intervenției unui coechipier.

Momentul tensionat s-a produs în timp ce Vicențiu (CAV) vorbea folosind proverbe și metafore, stil care pare să fi provocat iritarea fostului fotbalist. Potrivit imaginilor difuzate în emisiune, Gabi Tamaș a intervenit brusc, vizibil deranjat de discursul colegului său.

„Am venit să concurez la Survivor, nu să stau la metaforele tale, ești nebun la cap? (…) Ești prăpădit! Du-te de unde ai venit!”, i-a spus Gabi Tamaș lui CAV.

Replica a surprins o parte dintre concurenți, iar tensiunea din trib a devenit evidentă. Dialogul nu s-a încheiat însă în acel punct.

Vicențiu a reacționat imediat, răspunzând la acuzațiile formulate de Tamaș. Concurentul a sugerat că alegerea stilului de exprimare este o chestiune personală.

„Dar cine te obligă să le asculți? Ține mâna pe urechi. E problema mea ce metafore folosesc”, i-a spus CAV fostului sportiv.

Schimbul de replici a accentuat starea de tensiune deja existentă în echipă. În imaginile difuzate, Gabi Tamaș apare continuând discuția într-un ton ridicat.

„Dă-o încolo! Am venit să mă uit la tine, lasă-mă, că mă doare capul, ești nebun”, a mai spus sportivul.

Scena a fost una dintre cele mai comentate ale episodului, ilustrând dinamica fragilă din interiorul tribului Războinicilor.

Atmosfera din tribul Războinicilor pare să fi devenit mai tensionată după intrarea lui Vicențiu (CAV) în competiție.

De la debutul său, diferențele de personalitate și stil de comunicare au generat mai multe discuții între concurenți, potrivit secvențelor difuzate în episoadele recente.

Conflictul dintre Gabi Tamaș și CAV vine într-un context în care presiunea competiției, lipsurile și miza jocului își pun amprenta asupra relațiilor dintre participanți.

În același episod, prezentatorul Adi Vasile a anunțat modificări în componența tribului Faimoșilor. După plecarea lui Călin Donca și ieșirea anterioară a lui Yasmin, în competiție a intrat Bianca Giurcanu.

„Apropo de accidentări, din păcate pentru tribul vostru, aveți doi concurenți care au fost nevoiți să părăsească competiția. Yasmin a fost prima. Acum că situația lui Călin este foarte clară și a fost nevoit să iasă și el, am o informație care este posibil să vă surprindă pe toți. Sunteți pregătiți să aflați? Este cineva care bate la poarta acestui consiliu și, în acest moment, am să o rog să intre”, a anunțat Adi Vasile.

Intrarea Biancăi Giurcanu marchează o nouă etapă pentru tribul Faimoșilor, în timp ce competiția continuă să evolueze sub presiunea eliminărilor și a conflictelor interne.