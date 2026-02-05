Gabi Tămaș, povestiri din arest: Am avut 5 prieteni care au plătit garanție și au dormit cu mine

Amintirile lui Gabi Tamaș din momentul în care a fost arestat în Israel nu sunt unele tocmai plăcute. Acesta a trebuit să își pună la plată și cinci prieteni.

Perioada de arest și arest la domiciliu din Israel au fost cele mai complicate din cariera lui. Asta pentru că regulile din Israel diferă celor din România și sunt mai complicate.

”Când eram în arest la domiciliu mă lăsa să fac antrenament până să fac muncă în folosul comunității. Dar eu aveam voie să ies doar o oră. Dormea cineva cu mine în casă. Nu era gardian, ci am cinci prieteni care au plătit și o garanție că nu părăsesc casa”, a explicat fostul internațional.

Fotbalistul a spus atunci că prietenii lui au făcut cu rândul la pază. Noroc că a avut casă mare, mai ales că locuia cu el și soția. Doar că soția nu se încadra la categoria ”gardian de ocazie”, potrivit legii din Israel.

”Și se schimbau stătea unul 2-3 zile, altul 2-3 zile. Ei mă păzeau și trebuiau să stea cu mine în casă. Evident că era și soția, noroc că am avut casă mare. Nu te lasă să fie soția cea care stă cu tine, așa era în Israel. Am luat din conducere, de la presă și alți prieteni de ai mei”, a mai spus jucătorul.

Faptul că a condus cu 200 de kilometri la oră sub influența alcoolului nu a fost adevăratul motiv al arestului. Ci faptul că a fost acuzat că a intrat fraudulos în țară.

”La Tribunal, ei nu mă mai găseau în sistem. Eu aveam alt pașaport acolo. Cei de la poliție au zis că am intrat fraudulos în țară. Și atunci judecătorul și-a schimbat deja părerea și opinia. Pac, până la clarificare! Am stat șapte zile... Ei aveau arestul la tribunal jos și te duceau direct în pușcărie. Un pat, un duș. Dușul era o gaură în perete și de abia se prelingea apa pe perete!”, a mai povestit Tamaș.