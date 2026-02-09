Monden

Eliminare neașteptată la Survivor România 2026. Unul dintre cei mai puternici concurenți a cedat

Eliminare neașteptată la Survivor România 2026. Unul dintre cei mai puternici concurenți a cedatSursvivor - războinicii. Sursă foto: Antena 1
Niky Salman, concurentă din echipa Războinicilor, ar urma să părăsească competiția Survivor România 2026, potrivit informațiilor apărute recent în mediul online. Deși s-a remarcat încă din primele dueluri ca o prezență puternică, parcursul său în jungla din Republica Dominicană pare să se încheie mai devreme decât se așteptau fanii emisiunii.

Eliminare neașteptată la Survivor România 2026

Considerată una dintre cele mai determinate și solide concurente ale sezonului, Niky Salman se află, potrivit surselor din online, pe lista eliminărilor iminente. Pagina Viperele Vesele susține că Războinica va părăsi competiția, în ciuda unui început care a demonstrat forță fizică, voință și rezistență psihică.

„În avans și în exclusivitate pentru urmăritorii paginii de instagram Viperele Vesele, vă anunțăm că Niki va fi eliminată din competiția Survivor.

De asemenea, vă reamintim că Donca va părăsi și el competiția Survivor, oficial din motive medicale. Pentru unii concurenți, plecarea din competiție nu a însemnat și plecarea imediată spre casă.

Sursele apropiate emisiunii spun că întoarcerea în România nu a fost deloc pe grabă pentru Donca și Marina. Fără trasee, fără consilii, fără presiunea jocului, doar liniștea de după competiție și câteva zile care au prelungit discret finalul aventurii. Uneori Survivor se termină pe TV, dar continuă în afara ecranului”, arată Viperele Vesele.

Parcursul concurentei în competiția Survivor România

Instructor de fitness și urmărită de câteva mii de persoane în mediul online, Niky Salman a intrat în competiția difuzată de Antena 1 cu obiectivul clar de a demonstra că este o femeie puternică, capabilă să facă față oricărei provocări. În debutul show-ului, aceasta a reușit să câștige primul duel pentru eliminare din cadrul echipei sale, într-o confruntare directă cu Iulia Istrate, moment care i-a consolidat statutul de concurentă redutabilă.

Dincolo de performanțele din probe, povestea personală a lui Niky a avut un impact puternic asupra telespectatorilor. Concurenta are o soră geamănă și este mamă, iar fiica ei reprezintă principala motivație care a determinat-o să accepte una dintre cele mai dure competiții televizate. Înainte de plecarea în Republica Dominicană, Niky a vorbit deschis despre parcursul său, despre vulnerabilitate și despre curajul de a nu mai evita frica sau durerea.

„Am trecut prin lucruri care m-au învățat să merg mai departe. Nu sunt perfectă. Sunt reală. Intru în Survivor într-un moment în care nu mai fug de nimic. Nici de durere. Nici de frică. Nici de mine”, scria Niky Salman pe Instagram, descriind experiența Survivor drept o confruntare directă cu propriile limite fizice și emoționale.

Dorul, cea mai grea probă din junglă

Deși foamea, epuizarea și condițiile extreme din junglă sunt obstacole majore pentru orice concurent, Niky a mărturisit că cea mai mare provocare rămâne dorul de copilul său și de sora geamănă, „omul care o știe fără să vorbească”. Pentru ea, Survivor nu a fost doar un joc, ci o experiență intensă de testare a caracterului, a rezistenței și a identității personale.

