La scurt timp după încheierea sezonului 2026 al emisiunii Survivor România, pregătirile pentru următoarea ediție au intrat deja în linie dreaptă. Anunțul a fost făcut de prezentatorul Adi Vasile, care le-a oferit fanilor primele detalii despre ceea ce urmează.

Într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale, Adi Vasile apare în Republica Dominicană, locul în care este filmată competiția. Mesajul transmis de acesta arată că echipa de producție a început deja pregătirile pentru noul sezon al show-ului.

„Chiar daca emisiunea s-a încheiat acum câteva zile, noi ne pregătim deja pentru noul sezon Survivor România. Casting-ul este și el deschis, așa că vă aștept și vă invit să vă testați la maxim!”, a scris Adi Vasile, pe Instagram.

Anunțul vine în contextul succesului de care continuă să se bucure formatul în rândul publicului.

Cu probe spectaculoase și numeroase momente încărcate de emoție, Survivor România continuă să fie una dintre cele mai urmărite producții TV din țară.

Cel mai recent sezon al competiției a fost câștigat de Gabi Tamaș, care a reușit să obțină trofeul și premiul în valoare de 100.000 de euro după mai multe luni petrecute în Republica Dominicană.

Fostul fotbalist a avut un parcurs apreciat de public, iar susținerea telespectatorilor s-a reflectat în voturile care i-au adus victoria.

„M-am bucurat foarte mult, cum s-au bucurat cei de aici, adică înseamnă că i-am marcat pe toți în bine sau în rău. Știu că au mai fost și controverse, știu că au mai fost și supărări (…) Vreau să dedic acest premiu celor care m-au criticat. Pentru voi este! Cei care mă iubesc știu cu adevărat cine sunt eu”, a spus câștigătorul Survivor.

Ulterior, acesta a vorbit și despre dificultățile întâmpinate în competiție, mărturisind că experiența din teren a fost mult mai solicitantă decât cea văzută de public la televizor.

„Cel mai important la Survivor este să nu cedezi mental. Eu am făcut-o de două ori! Asta e, nu sunt robot, nu sunt perfect. Sunt om”, a spus Gabi Tamaș.