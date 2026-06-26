Fanii serialului „The Bear” pot urmări, începând de vineri, ultimul capitol al producției premiate cu Emmy. Cel de-al cincilea și ultimul sezon este disponibil în exclusivitate pe Disney+, toate cele opt episoade fiind lansate simultan. Povestea continuă imediat după decizia surprinzătoare a chef-ului Carmen „Carmy” Berzatto, care renunță la cariera în gastronomie și lasă restaurantul pe mâinile partenerilor săi.

Sydney Adamu, Richie Jerimovich și Natalie „Sugar” Berzatto sunt nevoiți să preia conducerea localului într-un moment extrem de dificil.

Cu probleme financiare, perspectiva unei vânzări și o furtună care amenință să le dea planurile peste cap, cei trei încearcă să salveze restaurantul și să obțină mult-râvnita stea Michelin.

Pe parcursul ultimului sezon, personajele descoperă că succesul unui restaurant nu depinde doar de preparatele servite, ci și de oamenii care îl fac să funcționeze zi de zi.

În rolurile principale revin Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach și Abby Elliott. Din distribuție mai fac parte Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas și Matty Matheson, iar Oliver Platt, Will Poulter, Jamie Lee Curtis și Ricky Staffieri apar în roluri recurente.

Creat de Christopher Storer, serialul produs de FX s-a impus în ultimii ani drept una dintre cele mai apreciate producții de televiziune, fiind recompensat cu numeroase premii, inclusiv Emmy, pentru interpretare, regie și scenariu.

Odată cu lansarea sezonului cinci, povestea restaurantului și a echipei sale ajunge la final, încheind una dintre cele mai apreciate drame-comedii ale ultimilor ani.

Recent, „Toy Story 5” s-a impus drept lider incontestabil al box-office-ului nord-american, după un debut spectaculos care a adus încasări de 160 de milioane de dolari în primul weekend de la lansare. Filmul a rulat în 4.425 de cinematografe din Statele Unite și Canada, depășind estimările analiștilor și stabilind cel mai bun debut al anului pe piața internă.

Noua producție Disney și Pixar a surclasat astfel „Super Mario Galaxy Movie”, lansat de Universal, care deținea până acum recordul anual, cu încasări de 131,7 milioane de dolari.