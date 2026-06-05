Cele mai bune filme și seriale care apar pe Netflix în iunie

Netflix continuă să își extindă biblioteca de conținut diversificat în această lună cu o impresionantă selecție de filme și seriale originale programate pentru lansare în iunie.

De la o comedie tematică despre cupa mondială până la o adaptare a unui roman literar realizată de aclamatul regizor Julian Schnabel, abonații vor găsi mai multe titluri demne de atenție pentru listele lor de vizionare. Această selecție atent aleasă evidențiază câteva dintre cele mai promițătoare titluri noi care sosesc pe platforma de streaming de-a lungul lunii.

Începând cu 5 iunie, Netflix va lansa o dramă sportivă bine plasată în timp, care coincide cu cupa mondială FIFA 2026. Filmul examinează candidatura de succes a Mexicului pentru organizarea turneului din 1986, un eveniment istoric care a avut loc la doar un an după ce țara a suferit un cutremur catastrofal. Diego Luna îl interpretează pe Martín de la Torre, un birocrat guvernamental ambițios care conduce campania neașteptată a Mexicului de a obține drepturile de organizare în fața națiunilor concurente, inclusiv Statele Unite și Canada.

Regizorul și co-scenaristul Gabriel Ripstein, lucrând alături de scenaristul Daniel Krauze, a creat o narațiune care îmbină faptele istorice cu ficțiunea dramatică. Filmul explorează lumea complexă a politicii sportive internaționale, descriind diversele tactici folosite de de la Torre, inclusiv negocierea, manipularea și înșelătoria directă. Deși povestea celebrează victoria finală a Mexicului, ea servește simultan ca o critică ascuțită a corupției guvernamentale și a exceselor adesea asociate cu oficialii puternici și magnații bogați implicați în evenimente sportive majore.

Entuziaștii animației au motive să sărbătorească pe 12 iunie odată cu sosirea unui film prequel la aclamata serie mexicană în stop-motion. Serialul antologic original prezenta un scriitor fantomă de povești de groază din secolul al XIX-lea care împărtășea povești despre tineri protagoniști confruntați cu cele mai profunde temeri ale lor. Cu toate acestea, spectatorii nefamiliarizați cu serialul de televiziune pot aprecia cu ușurință această experiență cinematografică de sine stătătoare.

Filmul se concentrează pe Francisca Imelda, dublată de Mireya Mendoza, o tânără scriitoare aspirantă care face o descoperire extraordinară. Una dintre lumile fantastice de coșmar pe care le-a creat în imaginația ei există de fapt ca un tărâm tangibil. Ea îl întâlnește pe prințul Herneval, interpretat de Arturo Mercado Jr., care are nevoie disperată de ajutorul ei pentru a transforma un domeniu aflat în prezent sub controlul lui Procustes, un personaj demon-păianjen malefic adus la viață de Luis Leonardo Suárez. Creat de frații cineaști Arturo și Roy Ambriz, această producție vizual uimitoare combină animația vibrantă cu elemente tematice mai întunecate, creând o experiență unică de basm.

Netflix adaugă încă o adaptare a operei autorului de bestseller-uri Harlan Coben la colecția sa începând cu 18 iunie. Acest serial limitat îl prezintă pe Sam Worthington în rolul lui David Burroughs, un fost profesor universitar care execută o pedeapsă pentru o crimă pe care insistă că nu a comis-o. David a fost condamnat pentru uciderea fiului său mic Matthew cu o bâtă de baseball, dar și-a menținut nevinovăția pe parcursul celor cinci ani de încarcerare.

Narațiunea ia o turnură dramatică când David primește o vizită neașteptată de la cumnata sa Rachel, interpretată de Britt Lower. Ea îi prezintă dovezi fotografice care sugerează că Matthew ar putea fi încă în viață, apărând cu cinci ani mai în vârstă decât atunci când ar fi murit presupus. Această revelație îi oferă lui David motivație convingătoare să evadeze din închisoare și să caute adevărul despre un caz pe care autoritățile îl consideră definitiv rezolvat. Cu toate acestea, investigația sa descoperă rezistență din partea unor persoane influente care par hotărâte să împiedice povestea reală să iasă la iveală.

Serialul prezintă o distribuție de ansamblu cu talente recognoscibile, inclusiv Milo Ventimiglia, Madeleine Stowe și Chi McBride. Fidel stilului caracteristic de povestire al lui Coben, fiecare personaj secundar ascunde secrete personale care ies treptat la lumină de-a lungul episoadelor structurate în jurul momentelor suspendate pline de suspans și a dezvoltărilor neașteptate ale intrigii.

Pe 19 iunie vine o abordare proaspătă a genului de comedie romantică de la scriitoarea-regizoare Leah McKendrick. Filmul o are în rolul principal pe Zoey Deutch în rolul lui Jill, o aspirantă patiser care navighează în provocatoarea scenă a întâlnirilor din San Francisco. Jill face față dezamăgirilor ei romantice lăsând mesaje vocale confesionale la numărul de telefon al surorii sale decedate Isabelle, neștiind că numărul a fost reatribuit.

Noul proprietar al numărului de telefon este Wes, interpretat de Nick Robinson, un profesionist în vânzări cu propriile sale dificultăți în menținerea relațiilor oneste. După ce ascultă mesajele intime ale lui Jill, Wes devine captivat de personalitatea ei și călătorește la San Francisco pentru a o întâlni personal. Această configurație creează un conflict clasic de comedie romantică: Wes trebuie să decidă cât timp poate beneficia de cunoștințele sale secrete despre Jill înainte de a dezvălui adevărul despre modul în care s-au conectat de fapt.

Filmul explorează teme ale înșelăciunii, intențiilor bune și căutării umane universale a conexiunii semnificative. Ambele personaje centrale se luptă cu sentimente de goliciune și lipsă de direcție în viețile lor, făcând ca întâlnirea lor eventuală să fie atât complicată, cât și potențial transformatoare.

Luna se încheie pe 24 iunie cu un film extrem de așteptat de la artistul vizual și regizorul Julian Schnabel, care a primit recunoaștere la premiile Academy pentru munca sa regizorală anterioară. Acest proiect adaptează romanul lui Nick Tosches din 2002, care combină speculații istorice despre legendarul poet Dante Alighieri cu elemente metaficționale contemporane.

Oscar Isaac preia roluri duble în producție, interpretându-l atât pe poetul italian din secolele XIII-XIV în timp ce lucrează pentru a-și finaliza capodopera literară, cât și pe autorul Nick Tosches însuși în timpurile moderne. Linia narativă contemporană îl implică pe Tosches fiind constrâns de elemente criminale să verifice autenticitatea a ceea ce ar putea fi un manuscris original scris de mâna lui Dante pentru "Divina comedie".

Schnabel folosește abordări vizuale distincte pentru a diferenția cele două cronologii narative. Secvențele istorice care îl descriu pe Dante sunt filmate în culori bogate și vibrante, în timp ce scenele moderne cu Tosches sunt prezentate în cinematografie alb-negru austeră. Regizorul a adunat o distribuție de susținere impresionantă pentru acest proiect ambițios, inclusiv actorii aclamați Al Pacino, John Malkovich, legendarul regizor Martin Scorsese și Jason Momoa.

Aceste adăugiri din iunie demonstrează angajamentul continuu al Netflix de a oferi conținut variat care face apel la diferite preferințe ale publicului, de la entuziaști ai sportului și iubitori de animație până la fani ai misterului și cinefili ai cinematografiei literare.