Situația din Mexic, explicată de o româncă aflată în zonă: Atmosfera s-a schimbat radical în doar câteva ore

Un val de violențe a cuprins mai multe state din Mexic în weekend, după ce autoritățile au confirmat uciderea liderului Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”. Situația a determinat emiterea unor alerte de securitate din partea autorităților americane. O româncă aflată în Mexic a povestit că în doar câteva ore atmosfera din apropierea Puerto Vallarta s-a schimbat radical, autoritățile instituind măsuri de siguranță.

O româncă aflată în apropiere de Puerto Vallarta a relatat că atmosfera s-a schimbat în doar câteva ore.

„Noi suntem aproape de Puerto Vallarta și ieri, înainte să aflăm de acest incident, am ieșit la cafea. Toate cafenelele, restaurantele și magazinele erau deschise. În schimb, spre după-amiază s-a dat o stare de alertă și toate acestea s-au închis, inclusiv drumurile principale. Bineînțeles că momentan și aeroporturile, hotelurile și resorturile private sunt închise, asta doar ca măsură de siguranță”, a explicat aceasta, într-un videoclip postat pe TikTok.

Autoritățile mexicane au anunțat că testele ADN au confirmat identitatea lui Oseguera Cervantes, care a fost ucis, în urma unei operațiuni militare desfășurate în localitatea Tapalpa, statul Jalisco, la aproximativ 270 de kilometri sud-est de Puerto Vallarta. Ministrul Apărării, Ricardo Trevilla, a declarat că informațiile care au dus la organizarea raidului au provenit din cercul unei persoane apropiate liderului cartelului.

El Mencho conducea una dintre cele mai puternice organizații criminale din Mexic, pe care autoritățile americane o acuză că introduce metamfetamină și fentanil în Statele Unite. Moartea sa a provocat confruntări violente între membrii cartelului și forțele de securitate în cel puțin 20 de state mexicane.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată coloane de fum în apropierea unor destinații turistice populare, în timp ce în fundal se aud focuri de armă. Locuitorii din orașele afectate au raportat prezența unor indivizi înarmați pe motociclete și schimburi de focuri în apropierea unor centre urbane și zone turistice.

Departamentul de Stat al SUA a emis un ordin prin care le recomandă cetățenilor americani aflați în mai multe regiuni să rămână în locuințe sau în spații sigure. Autoritățile invocă „operațiuni de securitate în desfășurare, blocaje rutiere și activități criminale”. Avertismentul vizează destinații turistice importante, printre care Puerto Vallarta, Cancun, Playa del Carmen și Tulum.

Turiștii americani și canadieni au raportat anulări de zboruri și probleme la plecarea din zonele afectate. O parte dintre ei au apelat la rețelele sociale pentru a cere companiilor aeriene să suplimenteze cursele din Puerto Vallarta.

Președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că se așteaptă ca zborurile să fie reluate luni sau marți, inclusiv cele către și dinspre Puerto Vallarta.

Forțele de securitate rămân mobilizate în mai multe state, în timp ce violențele continuă. Atenția autorităților s-a îndreptat și asupra Rosalindei González Valencia, fosta soție a lui Oseguera Cervantes și figură importantă a CJNG, a cărei locație nu este cunoscută în acest moment.