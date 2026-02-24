Temutul lord al drogurilor El Mencho, prins din cauza unei femei

Autoritățile mexicane au anunțat că localizarea ascunzătorii lui Nemesio Oseguera, cunoscut drept „El Mencho”, liderul cartelului Jalisco New Generation Cartel (CJNG), a fost posibilă în urma unor informații provenite din cercul apropiat al uneia dintre partenerele sale romantice, potrivit Reuters.

Dezvăluirea a fost făcută în primul raport oficial detaliat despre operațiunea militară desfășurată duminică în statul Jalisco, intervenție urmată de violențe extinse în mai multe regiuni ale Mexicului.

Raidul s-a soldat cu moartea liderului cartelului și a generat reacții violente din partea membrilor CJNG, inclusiv blocaje rutiere și incendieri de vehicule.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că planificarea operațiunii a fost accelerată după ce un confident al uneia dintre partenerele lui Oseguera a furnizat detalii despre locația în care acesta s-ar fi ascuns. Ministrul Apărării, Ricardo Trevilla, a explicat că datele primite au permis organizarea rapidă a raidului.

Potrivit oficialului, operațiunea a fost lansată într-o zonă împădurită din apropierea localității Tapalpa, unde forțele speciale mexicane au întâlnit rezistență armată.

În timpul confruntărilor, Oseguera și doi dintre bodyguarzii săi au fost răniți și evacuați cu elicopterul către Ciudad de México.

„Din păcate, au murit pe drum”, a declarat Trevilla în cadrul conferinței de presă zilnice.

Ministrul și-a exprimat condoleanțele pentru familiile membrilor forțelor de securitate căzuți în operațiune.

Autoritățile au relatat că schimburile de focuri au început la complexul în care se afla liderul CJNG și s-au extins către un grup de cabane din zonă. Forțele de securitate au descoperit la fața locului arme de mare calibru, inclusiv puști echipate cu lansatoare de grenade, lansatoare de rachete și proiectile de mortar.

Operațiunea a fost descrisă drept una dintre cele mai ample intervenții recente împotriva cartelurilor de droguri din Mexic.

Autoritățile mexicane au raportat cel puțin 62 de decese în urma raidului și a violențelor ulterioare. Printre victime se numără 25 de membri ai Gărzii Naționale și 34 de presupuși membri ai grupărilor criminale.

În mai mult de 12 state, membri și susținători ai CJNG au incendiat vehicule și au ridicat 85 de blocaje rutiere, afectând traficul și activitățile economice.

Ministerul Apărării a anunțat că atacurile din Jalisco ar fi fost coordonate de un lider al cartelului cunoscut drept „El Tuli”, identificat ca responsabil financiar al organizației. Acesta a fost ucis într-o confruntare separată cu forțele de securitate.

Ministrul Securității, Omar García Harfuch, a declarat că aproximativ 70 de persoane au fost arestate în șapte state.

Președintele Mexicului a afirmat că situația de securitate este în curs de normalizare.

„Nu a existat participarea forțelor americane în această operațiune. Ceea ce a existat a fost un schimb de informații”, a spus Claudia Sheinbaum.

Autoritățile au confirmat că Statele Unite au furnizat informații de intelligence, însă au subliniat că intervenția a fost condusă exclusiv de forțele mexicane.

Evenimentele au stârnit reacții în rândul locuitorilor. Fabiola Cortes, profesoară din Ciudad de México, a declarat:

„Din păcate, nu este prima dată când trăim așa ceva, dar de această dată pare puțin mai îngrijorător pentru că nu există un succesor clar în aceste carteluri. Sperăm ca președintele nostru să facă ceva pentru noi, să ne protejeze, pentru că frica este peste tot pe străzi.”

Violențele au determinat anularea mai multor zboruri. Companiile aeriene au început ulterior reluarea graduală a curselor.

Ryan Davis, turist aflat în Puerto Vallarta, a descris situația întâlnită duminică:

„A fost ireal, pentru că mergeam spre aeroport și ocoleam mașini arse în mijlocul străzii.”

Operatorii din sectorul aviatic și aeroportuar au raportat fluctuații bursiere, în contextul perturbărilor.

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat pe rețelele sociale:

„Mexicul trebuie să își intensifice eforturile împotriva cartelurilor și drogurilor!”

Autoritățile mexicane au reiterat, în declarații anterioare, apelurile către SUA privind combaterea traficului ilegal de arme.

Guvernul mexican a anunțat intensificarea măsurilor de securitate în Jalisco și monitorizarea atentă a eventualelor reacții sau reorganizări în interiorul CJNG.