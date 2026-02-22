International

El Mencho, numit lordul drogurilor din Mexic, a fost ucis într-o operațiune militară în Jalisco

El Mencho, numit lordul drogurilor din Mexic, a fost ucis într-o operațiune militară în Jalisco
Liderul cartelului mexican Jalisco New Generation Cartel (CJNG), Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, a fost ucis într-o operațiune militară, potrivit Reuters.

Operațiune federală în care a fost ucis „El Mencho”

Nemesio Oseguera ar fi fost ucis în cadrul unei operațiuni de securitate desfășurate în orașul Tapalpa, din statul Jalisco.  Guvernatorul statului Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a anunțat într-o postare pe platforma X desfășurarea unei operațiuni federale în zonă, fără a oferi inițial detalii despre identitatea persoanei vizate.

După intervenție, mai multe vehicule au fost incendiate în Jalisco și în alte state, potrivit relatărilor din presa locală și declarațiilor oficialilor.  Guvernatorul statului Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a transmis pe X că a primit rapoarte privind blocarea unor autostrăzi statale, ca urmare a operațiunii din Jalisco.

Autoritățile nu au oferit, până în prezent, un bilanț oficial al incidentelor ulterioare intervenției.

Cine a fost „El Mencho”, supranumit „lordul drogurilor”

Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, era liderul Jalisco New Generation Cartel (CJNG), una dintre cele mai puternice organizații criminale din Mexic.

Fost ofițer de poliție, Oseguera a condus transformarea CJNG într-o organizație cu operațiuni extinse la nivel internațional, rivalizând cu Cartelul Sinaloa.

Cartelul Sinaloa a fost condus de Joaquin Guzman, cunoscut drept „El Chapo”, care se află în prezent într-o închisoare din Statele Unite, după ce a fost capturat și extrădat. CJNG și-a luat numele de la statul Jalisco, unde se află și orașul Guadalajara, al doilea ca mărime din Mexic.

Autoritățile federale mexicane nu au emis un comunicat oficial detaliat privind moartea lui Oseguera. Reuters a precizat că informația provine dintr-o sursă guvernamentală familiarizată cu operațiunea.

