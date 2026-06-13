Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că liderul organizației criminale Tren de Aragua a fost ucis în urma unei operațiuni desfășurate de armata americană în colaborare cu autoritățile din Venezuela. Potrivit liderului de la Casa Albă, acțiunea a fost realizată de Comandamentul Sud al Statelor Unite și a avut ca țintă pe Héctor Rusthenford Guerrero Flores, cunoscut sub numele de „Niño Guerrero”, considerat liderul uneia dintre cele mai puternice grupări infracționale din America Latină.

„Comandamentul Sud al Statelor Unite a efectuat o lovitură rapidă şi letală pentru a-l elimina pe Nino Guerrero, notoriul lider al Tren de Aragua”, a anunţat Trump pe platforma sa Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că operațiunea a fost desfășurată „în strânsă coordonare” cu autoritățile venezuelene. El nu a oferit detalii privind locul exact în care a avut loc atacul. Postarea a fost însoțită de un videoclip în care apare o clădire filmată din aer, urmată de o explozie puternică și de ridicarea unui nor dens de fum.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a postat pe X că atacul a avut loc la începutul acestei săptămâni și că Guerrero „a fost declarat mort în timpul atacului”.

Departamentul de Informații din Venezuela a declarat că, în timpul operațiunii, au avut loc ciocniri cu membri ai grupărilor criminale, în urma cărora liderul, Guerrero, a fost neutralizat. Operațiunea a implicat sprijin tehnologic specializat și a fost desfășurată prin cooperare și schimb de informații între autoritățile celor două țări, a precizat ministerul.

Administrația Trump i-a vizat în repetate rânduri pe Guerrero și pe alți lideri ai organizației Tren de Aragua cu sancțiuni pentru presupusa implicare în activități criminale, precum traficul ilicit de droguri, traficul de persoane și spălarea de bani.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, în vârstă de 42 de ani, era cunoscut sub porecla „Niño Guerrero” și era urmărit de autoritățile americane după ce fusese inculpat de un tribunal federal din New York pentru presupuse fapte de terorism și violență desfășurate pe teritoriul Statelor Unite.

„Teroriştii din Tren de Aragua nu mai au niciun refugiu, nici în Venezuela, nici în altă parte”, a mai afirmat Donald Trump.

Statele Unite consideră Tren de Aragua o organizație teroristă. Gruparea a apărut în anul 2014 în statul venezuelean Aragua și și-a extins activitățile în mai multe țări din America de Sud, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile americane.

Organizația este acuzată de implicare în trafic de persoane, răpiri, asasinate, trafic de droguri, jafuri și activități de extorcare. De-a lungul anilor, numele grupării a fost asociat cu numeroase anchete privind criminalitatea o