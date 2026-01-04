Actul de acuzare. Analiza detaliată a acuzațiilor de narcoterorism împotriva lui Nicolás Maduro. EXCLUSIV

Evenimentele dramatice din primele zile ale anului 2026, culminând cu încarcerarea lui Nicolás Maduro Moros în Brooklyn, reprezintă deznodământul unei investigații federale extinse pe parcursul a mai bine de două decenii.

Rechizitoriul făcut public de Tribunalul Districtului de Sud din New York nu descrie doar faptele unui individ, ci mecanismele prin care o întreagă națiune a fost transformată într-un punct de tranzit masiv pentru traficul global de droguri. Conform documentului, liderii Venezuelei au „abuzat de pozițiile lor de încredere publică și au corupt instituții odinioară legitime pentru a importa tone de cocaină în Statele Unite ale Americii”

Documentul procurorilor americani schițează portretul unui lider care a „pătat fiecare funcție publică pe care a deținut-o”. Încă din perioada în care era membru al Adunării Naționale (2000-2006), Maduro ar fi coordonat transporturi de cocaină sub protecția forțelor de ordine venezuelene.

Ascensiunea sa politică a oferit noi instrumente pentru sprijinirea rețelelor de crimă organizată.

În calitate de Ministru al Afacerilor Externe (2006-2013), Maduro este acuzat că a vândut pașapoarte diplomatice venezuelene unor traficanți de droguri cunoscuți. Astfel le acorda acoperire diplomatică.

Acesta ar fi facilitat zboruri private sub protecție diplomatică pentru a permite spălarea banilor proveniți din droguri, asigurându-se că avioanele care repatrizau profiturile din Mexic către Venezuela nu erau supuse controalelor legale.

Rechizitoriul subliniază că Maduro, deși a pierdut alegerile recente, a continuat să exercite puterea în mod ilegitim, folosind autoritatea statului pentru a proteja traficul de narcotice în beneficiul regimului și al propriei familii.

«În calitate de președinte și acum conducător de facto al Venezuelei, MADURO MOROS permite corupției alimentate de cocaină să înflorească pentru propriul beneficiu, pentru beneficiul membrilor regimului său și pentru beneficiul membrilor familiei sale. Inculpatul se află acum în fruntea unui guvern corupt și ilegitim care, timp de decenii, a folosit puterea guvernamentală pentru a proteja și promova activități ilegale, inclusiv traficul de droguri.

Acest trafic de droguri a îmbogățit și a consolidat elita politică și militară a Venezuelei, inclusiv pe ministrul de interne, DIOSDADO CABELLO RONDON, și pe fostul ministru RAMON RODRIGUEZ CHACIN.

Traficul de droguri la scară masivă a concentrat, de asemenea, puterea și bogăția în mâinile familiei lui MADURO MOROS, inclusiv a soției sale, CILIA ADELA FLORES DE MADURO, și a fiului său, NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA, zis „Nicolasito”»

Nucleul puterii la Caracas este descris ca fiind un sistem de patronaj numit „Cartel de Los Soles” (Cartelul Sorilor), referire la însemnele de pe uniformele ofițerilor militari de rang înalt. Acest sistem a permis elitelor politice și militare să se îmbogățească prin protejarea traficanților parteneri.

Acuzațiile vizează în mod direct „Primul Cerc”, incluzându-i pe:

Cilia Adela Flores de Maduro. Soția liderului și „Prima Doamnă de facto”, acuzată că a acceptat mite de sute de mii de dolari pentru a intermedia întâlniri între traficanți și oficiali anti-drog. Ea ar fi primit, de asemenea, o „taxă” de aproximativ 100.000 de dolari pentru fiecare zbor cu cocaină căruia îi asigura trecerea în siguranță.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra („Nicolasito”). Fiul lui Maduro, numit în funcții create special pentru el, ar fi utilizat avioanele companiei petroliere de stat PDVSA pentru a transporta droguri. Documentul menționează că „Nicolasito” a fost prezent la încărcarea acestor avioane cu pachete legate cu bandă adezivă, afirmând pe un ton sfidător că „avionul poate merge oriunde dorește, inclusiv în Statele Unite”.

Diosdado Cabello Rondon. Ministru de Interne și una dintre cele mai puternice figuri ale regimului, acuzat că a primit mită de 2,5 milioane de dolari pentru a proteja traficanții după capturarea unui transport de 5,5 tone de cocaină în Mexic.

Un pilon central al strategiei de supraviețuire a regimului Maduro a fost parteneriatul cu organizații desemnate ca teroriste de către Departamentul de Stat al SUA. Venezuela a devenit, conform actului de acuzare, un „adăpost sigur” pentru grupări violente care au operat cu impunitate pe sol venezuelean.

“În diverse momente, începând cu sau în jurul anului 1999, oficialii venezueleni, inclusiv NICOLAS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDON și RAMON RODRIGUEZ CHACIN, inculpații, s-au asociat cu narco-teroriști din Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia („FARC”), Ejercito de Liberaci6n Nacional („ELN”), Cartelul Sinaloa, Zetas și Tren de Aragua („TdA”), inclusiv liderul TdA, HECTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES, cunoscut și sub numele de „Niño Guerrero”, inculpatul. În concluzie, MADURO MOROS și co-conspiratorii săi s-au asociat, timp de decenii, cu unii dintre cei mai violenți și prolifici traficanți de droguri și narco-teroriști din lume și s-au bazat pe oficiali corupți din întreaga regiune pentru a distribui tone de cocaină către Statele Unite”, scrie în rechizitoriu.

FARC și ELN. Aceste grupări columbiene au controlat producția de cocaină, primind în schimb protecție militară și arme de la guvernul venezuelean. În 2019, Maduro și Cabello au declarat public, într-o conferință de presă, că liderii FARC sunt „bineveniți în Venezuela”.

Rețelele mexicane Sinaloa și Zetas au controlat rutele prin America Centrală, beneficiind de logistica oferită de oficialii de la Caraca.

Gruparea Tren de Aragua (TdA) era un alt partener al președintelui Maduro. Sub conducerea lui Hector „Niño” Guerrero, această bandă transnațională a oferit servicii de escortă pentru transporturile de droguri, controlând porțiuni din coasta statului Aragua.

Guerrero, operând din închisoarea Tocorón, a confirmat capacitatea organizației sale de a proteja peste o tonă de cocaină la fiecare transport

Rechizitoriul oferă detalii tehnice despre modul în care infrastructura critică a Venezuelei a fost subordonată traficului de droguri și arme. De pe Aeroportul Maiquetía, transporturile masive (precum cele 5,5 tone expediate cu un avion DC-9 în 2006) erau încărcate în hangarele rezervate exclusiv președintelui Venezuelei.

Se foloseau și piste clandestine. Cabello Rondon este acuzat că a călătorit regulat către piste de aterizare clandestine controlate de ELN la granița cu Columbia pentru a asigura tranzitul sigur al mărfii.

Exportul prin containere era o altă modalitate de transport a drtogurilor. Grupul Zetas ar fi lucrat cu oficiali venezueleni pentru a trimite containere cu câte 5 până la 20 de tone de cocaină prin porturile țării către Mexic și SUA.

Marele Juriu a formulat patru capete de acuzare principale împotriva grupului condus de Maduro:

Conspirație de Narcoterorism. Acuzația vizează distribuția a peste cinci kilograme de cocaină cu scopul de a finanța organizații teroriste.

Conspirație pentru importul de Cocaină: Vizează fabricarea și distribuția de droguri cu intenția clară de a fi importate ilegal în SUA.

Posesia de mitraliere și dispozitive distructive: Utilizarea armamentului greu, inclusiv a mitralierelor capabile de foc automat, în sprijinul traficului de droguri.

Conspirație pentru posesia de arme: Acordul dintre acuzați de a folosi forța militară și armamentul letal pentru a proteja rețeaua.

În plus față de pedepsele cu închisoarea, SUA solicită confiscarea tuturor activelor obținute direct sau indirect din aceste activități ilicite. Dacă bunurile nu pot fi localizate, guvernul american intenționează să identifice orice alte proprietăți ale acuzaților până la acoperirea valorii prejudiciului.

Acest rechizitoriu reprezintă fundamentul legal pentru operațiunea militară recentă, justificând-o nu doar ca o acțiune politică, ci ca pe o intervenție necesară împotriva unei organizații criminale transnaționale care a folosit un întreg aparat de stat pentru a „inunda Statele Unite cu cocaină” timp de un sfert de secol, menționează CNBC.