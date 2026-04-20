SUA și Filipine își consolidează alianța prin exerciții extinse. Operațiunile „Balikatan” includ scenarii reale în zone tensionate

Filipine și Statele Unite au început pe 20 aprilie cele mai ample exerciții militare comune din istoria cooperării lor, numite „Balikatan”, incluzând pentru prima dată simulări de lovituri maritime pe o insulă aflată în proximitatea Taiwanului, într-un context regional marcat de tensiuni în creștere, potrivit Reuters.

Exercițiile anuale denumite „Balikatan” („umăr la umăr”) se desfășoară în perioada 20 aprilie – 8 mai și reunesc peste 17.000 de militari, dintre care aproximativ 10.000 sunt americani.

Potrivit agenției Reuters, ediția din 2026 este cea mai amplă de până acum, atât ca număr de participanți, cât și ca diversitate a țărilor implicate.

Pe lângă Filipine și Statele Unite, la exerciții participă Australia, iar pentru prima dată ca parteneri activi se alătură Canada, Franța, Noua Zeelandă și Japonia. Această extindere reflectă consolidarea rețelei de parteneriate de securitate ale Manilei într-o regiune strategică.

Șeful forțelor armate filipineze, generalul Romeo Brawner, a declarat la ceremonia de deschidere că exercițiile au rolul de a demonstra capacitatea comună de reacție în situații reale. „Ne antrenăm pe întreg teritoriul arhipelagului nostru, testând pregătirea în condiții reale, în toate domeniile”, a afirmat acesta.

Un element central al ediției din acest an este desfășurarea unor exerciții de lovituri maritime pe insula Itbayat, cel mai nordic punct al Filipinelor, situat la aproximativ 155 km de Taiwan.

Este pentru prima dată când astfel de manevre au loc atât de aproape de această zonă sensibilă.

Exercițiile includ simulări de lovituri de precizie și operațiuni de interdicție maritimă în apele de coastă ale Filipinelor, dar și exerciții integrate de apărare aeriană și antirachetă.

De asemenea, sunt programate operațiuni maritime multinaționale și exerciții cu foc real pentru respingerea unor debarcări.

Aceste activități au loc pe fondul tensiunilor legate de statutul Taiwanului, pe care China îl consideră parte a teritoriului său, în timp ce autoritățile de la Taipei resping aceste pretenții și susțin dreptul populației de a-și decide viitorul.

Exercițiile „Balikatan” vor include și demonstrații ale unor sisteme de armament recent achiziționate de Filipine, precum rachetele BrahMos, dezvoltate în colaborare cu India. De asemenea, aliații vor utiliza echipamente precum racheta anti-navă Type 88 a Japoniei.

🚨🇯🇵🇵🇭🇺🇸DERNIÈRE MINUTE : Le Japon enverra 1 000 soldats de combat aux Philippines pour les exercices Balikatan 2026, marquant le premier déploiement de troupes japonaises dans le pays depuis 1945. Source : PNA (F) pic.twitter.com/5SeVO2tCAo — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) March 26, 2026

Un moment important va fi un exercițiu cu foc real care presupune scufundarea unei nave-țintă, demonstrând capacitățile combinate ale forțelor participante.

În paralel, exerciții de respingere a debarcărilor vor avea loc în provincia Zambales, pe coasta Mării Chinei de Sud, la aproximativ 230 km de atolul Scarborough, o zonă disputată și controlată în prezent de China.

Autoritățile de la Beijing au criticat desfășurarea exercițiilor, considerând că acestea riscă să amplifice tensiunile în regiune. Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declarat că Asia-Pacific „are nevoie de pace și stabilitate, nu de forțe externe care creează diviziune și confruntare”.

„Dorim să reamintim țărilor implicate că o cooperare excesivă în materie de securitate poate avea efecte inverse și poate duce la consecințe nedorite”, a afirmat acesta, potrivit aceleiași surse Reuters.

China a subliniat că astfel de exerciții nu ar trebui să fie îndreptate împotriva unor terți și să nu afecteze interesele altor state din regiune.

Exercițiile „Balikatan” se desfășoară într-un moment în care Statele Unite sunt implicate simultan în alte zone de tensiune, inclusiv în Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, Washingtonul continuă să își reafirme angajamentul față de aliații din Asia-Pacific.

Oficialii americani au precizat că exercițiile nu vizează o anumită țară. Generalul-locotenent al Marinei SUA, Christian Wortman, a declarat că manevrele „nu au o națiune-țintă”, subliniind caracterul defensiv și de pregătire al acestora.

În același timp, participarea Japoniei la exerciții cu foc real marchează o evoluție semnificativă a rolului său militar în regiune. Ministerul japonez al Apărării a confirmat implicarea unor unități navale, inclusiv distrugătorul JS Ikazuchi, monitorizat recent de forțele chineze în strâmtoarea Taiwan.