Blocada SUA în Strâmtoarea Ormuz, în funcțiune. Șase nave comerciale întoarse din drum. Anunțul armatei americane

Armata Statelor Unite ale Americii a confirmat marți că nicio navă nu a reușit să treacă de noua blocadă navală impusă asupra porturilor și zonelor de coastă ale Iranului, șase nave comerciale conformându-se deja ordinelor de a se întoarce, scrie Washington Post.

Această acțiune militară reprezintă primul detaliu oficial al operațiunii declanșate de președintele Donald Trump, în urma eșecului negocierilor de pace menite să pună capăt războiului de șase săptămâni dintre SUA, Israel și Iran. Blocada, instituită oficial luni la ora 14:00 GMT, vizează exclusiv navele care se îndreaptă spre sau pleacă din Iran, acoperind toate porturile iraniene de la Golful Persic și Golful Oman.

Comandamentul Central al Armatei SUA a precizat într-un comunicat oficial că, în primele 24 de ore de la instaurarea restricțiilor, forțele americane au redirecționat cu succes șase nave comerciale, obligându-le să se întoarcă pentru a reintra într-un port iranian din Golful Oman. Operațiunea este susținută de o desfășurare masivă de forțe, incluzând peste 10.000 de militari americani, mai mult de o duzină de nave de război și zeci de aeronave de luptă și supraveghere, scrie Washington Post.

Conform declarațiilor oficiale, blocada este aplicată imparțial împotriva navelor de orice naționalitate. O notificare transmisă navigatorilor a subliniat ferm că orice ambarcațiune care pătrunde în zona restricționată fără autorizație riscă să fie imediat interceptată, deviată și capturată. Oficialii americani au precizat că aceste eforturi nu vor cădea în sarcina Gărzii de Coastă a SUA, ale cărei nave au fost relocate în Asia la începutul conflictului.

Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă crucială prin care tranzitează o cincime din rezervele globale de petrol și gaze, se confruntă în prezent cu o incertitudine majoră. Anunțarea blocadei a propulsat imediat prețurile petrolului peste pragul critic de 100 de dolari pe baril, alimentând temerile globale cu privire la aprovizionare, deși piața s-a relaxat ușor marți în speranța unor noi discuții diplomatice.

Datele furnizate de serviciul de monitorizare MarineTraffic au ilustrat clar efectul imediat al restricțiilor, nave precum petrolierul Rich Starry, care se îndrepta spre China, și nava Ostria întorcându-se din drum la scurt timp după apropierea de strâmtoare.

Totuși, autoritățile militare americane au clarificat că acțiunea nu va împiedica tranzitul neutru prin Strâmtoarea Ormuz către destinații non-iraniene, agenția britanică UK Maritime Trade Operations confirmând că navelor neutre aflate deja în porturile iraniene li s-a acordat o perioadă de grație pentru a părăsi zona.

Deși granițele blocadei se extind spre est, către Golful Oman și Marea Arabiei, acoperind întreaga coastă a Iranului, guvernul american a garantat că transporturile umanitare vor fi permise. Alimentele, proviziile medicale și alte bunuri esențiale vor putea tranzita regiunea, fiind însă strict supuse unor inspecții riguroase.

Pe de altă parte, experții internaționali și analiștii geopolitici consultați de agențiile de presă avertizează că această operațiune militară pe durată nedeterminată ar putea atrage represalii severe din partea Teheranului, punând o presiune enormă pe un armistițiu deja fragil.

Secretarul general al Organizației Maritime Internaționale, Arsenio Dominguez, a subliniat gravitatea situației umanitare și logistice, precizând că restricțiile vor prelungi oprirea traficului naval, lăsând aproximativ 20.000 de navigatori și 1.600 de nave blocați în regiunea Golfului pe fondul conflictului.