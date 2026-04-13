Primele produse ale afacerii lui Barron Trump, dezvăluite înainte de lansarea oficială

Barron Trump, fiul cel mic al președintelui SUA Donald Trump, figurează în conducerea startup-ului SOLLOS Yerba Mate, companie din Palm Beach care a anunțat primele două arome înaintea lansării programate pentru mai 2026. Firma, cu sediul în apropiere de Mar-a-Lago, a prezentat noile produse într-o postare publicată pe LinkedIn și a transmis că băuturile vor fi vândute online.

SOLLOS Yerba Mate a prezentat primul pachet de produse înaintea lansării oficiale din luna mai, într-un mesaj publicat pe LinkedIn. „Vă prezentăm pachetul nostru: Ananas + Cocos”, a transmis compania. „Lansarea va avea loc în mai 2026.”

Anunțul a apărut după ce Barron Trump, în vârstă de 19 ani, a fost listat ca director al companiei de băuturi din Palm Beach, Florida, potrivit documentelor depuse în ianuarie la SEC în Florida și Delaware. Compania a transmis că produsul va putea fi cumpărat online, prin intermediul site-ului sollos.com.

Înainte de lansare, compania a distribuit și mai multe videoclipuri în care apare designul noilor ambalaje.

Într-unul dintre clipuri se văd doze albastru deschis, pe care este inscripționat „SOLLOS” cu litere groase, peste o grafică în nuanțe de portocaliu și galben care reprezintă soarele.

Băutura este pe bază de yerba mate, un ceai din plante cu conținut de cafeină, originar din America de Sud, care a câștigat popularitate în ultimii ani în Statele Unite ca alternativă la cafea.

SOLLOS a fost prezentat anterior ca un brand de băuturi gândit să completeze stilul de viață din Florida, cunoscut și ca „Statul soarelui”, iar întreaga identitate vizuală este construită în jurul simbolului soarelui. „SOL”, care înseamnă soare în limba spaniolă, reprezintă răsăritul și începutul zilei, a transmis compania. „LOS”, scris invers din „SOL”, reprezintă apusul.

Potrivit documentelor SEC datate 23 ianuarie, SOLLOS a atras un milion de dolari printr-un plasament privat și are cel puțin cinci parteneri.

Barron Trump, student la Stern School of Business din cadrul New York University, este listat, alături de alte patru persoane menționate în documentele depuse, ca director executiv și membru al consiliului de administrație al companiei.

În companie mai sunt implicați Spencer Bernstein, Rudolfo Castello, Stephen Hall și Valentino Gomez. O parte dintre aceștia au urmat același liceu ca Barron Trump.

Spencer Bernstein, student la Villanova University, care a urmat anterior cursurile Oxbridge Academy din Palm Beach împreună cu Trump, este listat ca ofițer executiv.

„Am decis să îmi amân ultimul semestru la Universitatea Villanova pentru a mă concentra pe ceva la care lucrez de aproximativ 8 luni”, a scris anterior Bernstein pe LinkedIn. „De la finalul anului școlar trecut lucrez alături de cofondatorul meu, Stephen Hall, și de câțiva prieteni apropiați la SOLLOS Yerba Mate, un brand de băuturi de lifestyle construit în jurul unor ingrediente curate și funcționale.”

Stephen Hall, în prezent student la Universitatea Notre Dame și fost elev, la rândul său, al Academiei Oxbridge, figurează în documente ca director executiv și director al companiei.