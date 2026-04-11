Barron Trump își deschide propria afacere. În ce domeniu speră să aibă succes fiul președintelui

Barron Trump intră în lumea afacerilor la doar 20 de ani. Fiul lui Donald Trump va lansa în mai 2026 o companie de băuturi pe bază de yerba mate, intrând astfel pe piața băuturilor energizante. Barron este unul dintre cei cinci directori ai start-up-ului SOLLOS Yerba Mate Inc., înființat în Florida în decembrie anul trecut. Compania urmează să lanseze primele produse în variante aromate, inclusiv ananas și cocos, într-un sector aflat în creștere, relatează DailyMail.

Barron Trump este director al companiei, potrivit documentelor oficiale. Firma este înregistrată atât în Florida, cât și în Delaware, stat cunoscut pentru mediul favorabil afacerilor. Din conducere mai fac parte Rodolfo Castello, Valentino Gomez, Stephen Hall și Spencer Bernstein. Bernstein este și președinte, iar Hall ocupă funcția de vicepreședinte.

Cei doi fondatori ai companiei sunt Spencer Bernstein și Stephen Hall, ambii absolvenți ai aceluiași liceu din Florida ca Barron, Oxbridge Academy din West Palm Beach. Bernstein și Hall sunt prieteni din liceu ai lui Barron Trump, toți trei studiind în aceeași instituție.

Compania urmează să lanseze băuturi pe bază de yerba mate, un ceai amar originar din America de Sud, promovat ca alternativă cu cofeină la cafea. SOLLOS a prezentat deja primele arome, printre care ananas și cocos.

„Compania își propune să surprindă stilul de viață vibrant din sudul Floridei prin produsele sale”, a transmis SOLLOS pe Instagram.

Pe pagina de LinkedIn, compania susține că a creat „băutura perfectă pentru vară”. Site-ul SOLLOS este în prezent protejat prin parolă, unde cei interesați se pot înscrie la newsletter. Sollos Yerba Mate a atras investiții de un milion de dolari din partea unor investitori privați, potrivit unui document depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA. Piața globală a băuturilor energizante, evaluată la aproximativ 85–90 de miliarde de dolari în 2025, este estimată să depășească 125–157 de miliarde de dolari până în perioada 2030–2034.

Barron Trump este în al doilea an de studii la Stern School of Business din cadrul Universității New York. Fiul cel mai mic al lui Donald Trump și al Melania Trump pare să își dorească să urmeze latura de business a familiei, nu pe cea politică. Pe lângă compania de băuturi energizante, Barron a experimentat și în domeniul criptomonedelor, fondând World Liberty Financial alături de tatăl său și de frații mai mari, Don Jr. și Eric. Doar participațiile sale sunt estimate la aproximativ 150 de milioane de dolari. Noua sa afacere ar putea fi la fel de profitabilă.

Mulți au fost surprinși de decizia lui Barron, student în anul al doilea la Stern School of Business, de a intra în industria alimentară și a băuturilor, având în vedere că anterior și-a exprimat interesul pentru domeniul imobiliar.

Barron Trump încearcă să își contureze propriul drum în afaceri, dincolo de numele familiei din care provine. La 20 de ani, acesta face primii pași într-un domeniu competitiv, într-un context în care surse apropiate spun că își dorește să iasă în evidență și să își construiască o identitate profesională proprie.

„Barron a moștenit interesul tatălui său pentru a face bani și pentru a-și construi un nume, fiind pe cale să devină antreprenor”, a declarat o sursă pentru People în luna martie. Potrivit aceleiași surse, profilul său este conturat de o abordare pragmatică și orientată spre rezultate, caracteristici care îl plasează într-o zonă familiară pentru mediul de business în care familia sa este deja cunoscută.

„Este inteligent, concentrat și descurcăreț. Este mereu în căutarea unor domenii care îl interesează și este destul de ambițios pentru vârsta lui.” În același timp, publicația notează că, pe lângă proiectele actuale, Barron ia în calcul și dezvoltarea imobiliară ca direcție de viitor, semn că interesele sale rămân diversificate și orientate spre mai multe domenii de business.