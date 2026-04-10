Trump, gata să pornească din nou războiul. Avertisment dur pentru Iran

Donald Trump / Sursa foto: colaj EVZ
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că navele de război americane sunt reîncărcate cu „cea mai bună muniție” pentru a relua atacurile asupra Iranului dacă negocierile de pace din Pakistan eșuează, anunță The New York Post.

Trump, gata să pornească din nou războiul

Donald Trump a vorbit la scurt timp după ce vicepreședintele JD Vance s-a îmbarcat în Air Force Two spre Islamabad, unde i se va alătura trimisul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a negocia o pace definitivă, după ce marți s-a ajuns la un armistițiu de două săptămâni.

„Vom afla în aproximativ 24 de ore. Vom ști în curând”, a spus Trump într-un interviu telefonic, când a fost întrebat dacă crede că discuțiile vor avea succes.

„Avem o resetare în desfășurare. Încărcăm navele cu cea mai bună muniție, cele mai bune arme fabricate vreodată - chiar mai bune decât ceea ce am făcut anterior și le-am făcut să explodeze”, a spus el.

„Dar încărcăm navele. Încărcăm navele cu cele mai bune arme fabricate vreodată, chiar și la un nivel mai înalt decât cel pe care îl foloseam înainte pentru a produce o decimare completă.”

„Și dacă nu ajungem la un acord, îi vom folosi și îi vom folosi foarte eficient.”

Cine va negocia din partea regimului din Iran

Se așteaptă ca Iranul să fie reprezentat în capitala pakistaneză de ministrul de externe Abbas Araghchi, care a insistat în discuțiile de dinainte de război că țara sa are dreptul inalienabil de a îmbogăți uraniu, și de președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

„Avem de-a face cu oameni despre care nu știm dacă spun sau nu adevărul”, a declarat Trump.

„În fața noastră, spun că renunță la toate armele nucleare, totul va dispărea. Apoi merg la presă și spun: «Nu, am dori să îmbogățim». Așa că vom afla.”

JD Vance Pakistan

JD Vance Pakistan / sursa foto: captura video https://www.youtube.com/watch?v=MiWN0RsKKXA

Care sunt cerințele SUA

Se așteaptă ca discuțiile să se concentreze pe cererile SUA ca Iranul să predea aproximativ 450 kg de uraniu îmbogățit și să continue redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transportul maritim internațional.

Trump a precizat clar că redeschiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran pentru libera trecere a navelor este o componentă esențială a oricărui acord de încetare a focului, deși puține nave au trecut prin ea de când SUA au încetat să bombardeze Iranul.

Alte puncte cheie vor fi încetarea sprijinului Iranului pentru intermediarii regionali, statutul programului de rachete balistice al țării și solicitarea Teheranului de ridicare a sancțiunilor SUA.

Trump îi acuză pe iranieni că nu știu să negocieze sau să lupte

„Iranienii sunt mai buni la gestionarea știrilor false din mass-media și la „relații publice” decât la luptă!”, a scris președintele Trump, pe Truth Social, la câteva ore după plecarea vicepreședintelui JD Vance către Islamabad.

La scurt timp, el a revenit, tot pe rețeaua sa Truth Social, spunând că iranienii nu au o poziție tare în această negociere.

„Iranienii nu par să realizeze că nu au nicio carte la dispoziție, în afară de o extorcare pe termen scurt a lumii prin utilizarea căilor navigabile internaționale. Singurul motiv pentru care sunt în viață astăzi este pentru a negocia!”, a scris Donald Trump.

Anterior, el avusese o declarație ciudată, la câteva minute după plecare lui Vance. „Cea mai puternică resetare din lume. Președintele DJ Trump”.

Trump nu a explicat deloc la ce se referă, și nici dacă este vorba despre relația cu Teheranul sau despre altceva.

