Trump, mesaj ciudat înainte de negocierile cu Iranul. Vance: Dacă Iranul negociază cu bună-credință, le vom întinde o mână prietenoasă. Dacă nu...

La scurt timp după plecarea vicepreședintelui SUA, JD Vance, către Islamabad, unde vor avea loc negocierile cu Iranul intermediate de Pakistan, președintele Donald Trump a postat un mesaj ciudat pe rețeaua sa, Truth Social.

Este doar o propoziție, care spune așa: „Cea mai puternică resetare din lume. Președintele DJ Trump”.

Trump nu a explicat deloc la ce se referă, și nici dacă este vorba despre relația cu Teheranul sau despre altceva.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat, la plecarea spre Islamabad, unde vor avea loc negocierile cu partea iraniană, făcute posibile de armistițiul pe două săptămâni anunțat la începutul săptămânii de peședintele SUA Donald Trump, că America e pregătită să întindă o mână prietenoasă Iranului, dacă reprezentanții săi își vor dovedi buna-credință.

Vicepreședintele Statelor Unite s-a îmbarcat, vineri după amiază, la bordul aeronavei Air Force Two, pentru a merge spre Islamabad, unde se așteaptă să aibă loc discuțiile dintre delegațiile americană și iraniană din Pakistan.

„Așteptăm cu nerăbdare negocierile”, a spus el înainte de a urca în avion.

JD Vance a adăugat că SUA sunt dispuse să „întindă o mână prietenoasă” dacă iranienii acționează „cu bună-credință”.

Cu toate acestea, vicepreședintele american a adăugat că, dacă iranienii „încercă să păcălească” SUA, situația se va schimba radical.

Președintele american Donald Trump i-a dat linii directoare pentru discuții, a mai spus vicepreședintele JD Vance.

Discuțiile dintre delegațiile din Statele Unite ale Americii și Iran vor avea loc la Islamabad, capitala Pakistanului. Se așteaptă ca negocierile să înceapă sâmbătă, a anunțat anterior secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Lui JD Vance i se vor alătura trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, dar Islamabadul încă așteaptă sosirea delegației iraniene.

Din delegația Statelor Unite ale Americii ar putea face parte și șeful CENTCOM, amiralul Brad Cooper, potrivit unor surse.

Reamintim că președintele Donald Trump a anunțat marți că, pe baza discuțiilor cu prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif și mareșalul Asim Munir, va amâna „bombardarea și atacul asupra Iranului” cu două săptămâni. Iar partea iraniană, prin ministrul de Externe, Abbas Araghchi, a confirmat înțelegerea între Washington și Teheran, mediată de Islamabad.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că decizia a venit după ce liderii au cerut SUA să „amâne forța distructivă trimisă în această seară către Iran”, despre care președintele a amenințat anterior că va începe la ora 20:00 ET, dacă nu se ajunge la un acord.

Președintele a spus atunci că amânarea este condiționată de acordul Republicii Islamice Iran cu „DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și ÎN SIGURANȚĂ a Strâmtorii Hormuz”.

„Acesta va fi o ÎNCETARE a FOCULUI cu două fețe!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

„Motivul pentru care facem acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte departe de a ajunge la un Acord definitiv privind PACEA pe termen lung cu Iranul și PACEA în Orientul Mijlociu.”