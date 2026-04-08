SUA trimit o delegație în Pakistan pentru negocieri cu Iranul. JD Vance ar putea conduce discuțiile

Președintele SUA, Donald Trump, trimite o delegație în Islamabad, Pakistan, pentru negocieri privind încheierea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, după armistițiul anunțat marți. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a anunțat că discuțiile sunt programate în acest weekend, iar participarea vicepreședintelui JD Vance rămâne incertă din motive de securitate.

Casa Albă a anunțat că delegația va fi formată din mai mulți oficiali de rang înalt, printre care trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner. JD Vance este indicat ca posibil lider al delegației, însă prezența sa nu este confirmată. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat momentul începerii discuțiilor.

„Prima rundă a acestor discuții va avea loc sâmbătă dimineața, ora locală”, a declarat aceasta în cadrul unui briefing. „Vicepreședintele Vance a avut un rol foarte important și esențial încă de la început. Desigur, este mâna dreaptă a președintelui”, a spus Leavitt. „A fost implicat în toate aceste discuții și, așa cum tocmai am anunțat, va conduce această nouă fază a negocierilor la Islamabad, mai târziu în această săptămână”.

Cu câteva ore înainte, Donald Trump a spus că participarea lui Vance nu este sigură.

„Îi vom avea pe Steve Witkoff, Jared Kushner, JD — poate JD, nu știu. Există o problemă legată de siguranță, securitate”, a spus Trump într-un interviu telefonic.

Participarea Iranului la negocieri nu este confirmată. Potrivit informațiilor apărute, Teheranul a transmis mediatorilor că nu va lua parte la discuții fără un armistițiu în Liban. De asemenea, Iranul a condiționat redeschiderea Strâmtoarea Ormuz de încetarea atacurilor Israelului asupra grupării Hezbollah.

Israelul a acceptat oprirea atacurilor asupra Iranului, dar a precizat că operațiunile terestre din Liban vor continua. În același timp, au fost raportate încălcări ale armistițiului în mai multe zone.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a cerut tuturor părților implicate să dea dovadă de reținere pentru a permite continuarea procesului diplomatic.

„Au fost raportate încălcări ale armistițiului în câteva zone ale conflictului, ceea ce subminează spiritul procesului de pace”, a scris Sharif pe X. „Îndemn sincer toate părțile să dea dovadă de reținere și să respecte armistițiul timp de două săptămâni, așa cum s-a convenit, pentru ca diplomația să poată avea un rol principal în soluționarea pașnică a conflictului.”

Donald Trump a acceptat marți contra-propunerea în zece puncte a Iranului pentru încheierea conflictului, pe care a descris-o drept bază de discuție pentru un acord final.

Războiul a fost lansat pe 28 februarie, iar administrația americană a stabilit mai multe obiective, printre care oprirea programului nuclear al Iranului, distrugerea flotei sale, eliminarea capacităților de producție a rachetelor balistice și oprirea sprijinului pentru grupările aliate.

Armistițiul a inclus și redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transportul maritim internațional, după ce Iranul blocase această rută.

În cadrul negocierilor, este discutată și posibilitatea introducerii unor taxe pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, măsură propusă de Iran. Donald Trump a sugerat posibilitatea unui parteneriat în acest sens, în care și Statele Unite să participe la colectarea acestor taxe.

În paralel, una dintre principalele teme rămâne programul nuclear iranian. Trump a arătat că obiectivul său este eliminarea riscului dezvoltării unei arme nucleare. Potrivit acestuia, Statele Unite ar urmări preluarea celor aproximativ 1.000 de livre de uraniu îmbogățit la 60% deținute de Iran.