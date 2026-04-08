Germania îl critică pe JD Vance pentru sprijinul acordat lui Viktor Orban

Reprezentanții guvernului german l-au criticat pe vicepreședintele SUA, JD Vance, acuzându-l de ipocrizie după ce acesta a afirmat că Uniunea Europeană s-ar fi amestecat în alegerile din Ungaria, potrivit Politico. Berlinul a respins acuzațiile și a atras atenția că vizita lui Vance la Budapesta, la doar câteva zile înainte de scrutin, sugerează că și el ar fi exercitat presiuni în campania electorală.

„Respingem acuzaţia adusă de vicepreşedintele SUA, JD Vance, la un eveniment din Ungaria” cu privire la amestecul UE, a declarat purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului german, Sebastian Hille.

Hille a adăugat că prezența lui Vance în Ungaria chiar înainte de alegeri arată clar cine a intervenit în procesul electoral.

„Aş dori să subliniez – întrucât Vance se plânge de presupusa amestecare a UE în alegeri – că vicepreşedintele SUA s-a aflat în Ungaria cu doar câteva zile înainte de alegeri. Acest fapt vorbeşte de la sine cu privire la cine se amestecă”, a continuat reprezentantul guvernului German.

Marți, JD Vance a fost la Budapesta împreună cu premierul Viktor Orbán și a susținut că implicarea unor actori străini în campania electorală din Ungaria este unul dintre cele mai grave exemple de influență externă asupra alegerilor.

„Ceea ce s-a întâmplat în această ţară, ceea ce s-a întâmplat în mijlocul acestei campanii electorale, este unul dintre cele mai grave exemple de amestec străin în alegeri pe care le-am văzut vreodată sau despre care am citit vreodată”, a afirmat el.

De asemenea, Vance i-a criticat pe oficialii de la Bruxelles.

„Birocraţii de la Bruxelles făcut tot ce au putut pentru a ţine captiv poporul maghiar, pentru că nu le place liderul, care a apărat de fapt poporul maghiar”, a continuat el.

Sprijinul său pentru Orbán a stârnit critici din partea opoziției maghiare, care a acuzat o încercare de influențare a alegerilor. Casa Albă îl consideră pe Orbán un aliat ideologic important în Europa, iar președintele Donald Trump i-a oferit sprijin public de mai multe ori în campanie.

„Nicio ţară străină nu are dreptul să se amestece în alegerile din Ungaria. Aceasta este ţara noastră. Istoria Ungariei nu se scrie la Washington, Moscova sau Bruxelles - se scrie pe străzile şi în pieţele Ungariei”, a scris Péter Magyar pe X.

La final, purtătorul de cuvânt al guvernului german a mai spus că Friedrich Merz nu are „nicio preferinţă” privind rezultatul scrutinului și a dat asigurări că acesta va respecta decizia poporului maghiar.