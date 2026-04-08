Donald Trump anunță că SUA vor colabora „îndeaproape” cu noua conducere a Iranului

Președintele Donald Trump a anunțat pe platforma Social Truth că Statele Unite vor colabora cu Iran, susținând că la Teheran ar fi avut loc o „schimbare de regim”. Liderul american a precizat că Washingtonul discută cu autoritățile iraniene despre reducerea tarifelor vamale și a sancțiunilor, în contextul unui armistițiu de două săptămâni și al negocierilor pentru încheierea conflictului.

Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma Social Truth în care a descris direcția relației dintre cele două state și a făcut referire la programul nuclear iranian.

„Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul, țară care, după cum am constatat, a trecut printr-o schimbare de regim care se va dovedi extrem de productivă! Nu va mai avea loc niciun fel de îmbogățire a uraniului, iar Statele Unite, în colaborare cu Iranul, vor dezgropa și vor elimina tot praful nuclear care se află adânc ascuns (bombardierele B-2). Acesta se află, și s-a aflat, sub supravegherea strictă a sateliților (Forța Spațială!). Nimic nu a fost atins de la data atacului. Discutăm și vom discuta cu Iranul despre reducerea tarifelor și a sancțiunilor. Multe dintre cele 15 puncte au fost deja convenite. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect”, a scris Donald Trump.

La câteva minute după acest mesaj, liderul american a revenit cu o avertizare adresată statelor care ar putea sprijini militar Iranul.

„Orice țară care va furniza arme militare Iranului va fi taxată imediat cu 50% pentru toate mărfurile vândute Statelor Unite ale Americii, măsură care va intra în vigoare cu efect imediat. Nu vor exista excepții sau scutiri!”, e al doilea mesaj postat de președintele SUA.

Declarațiile vin după ce Donald Trump a anunțat marți încheierea unui acord de încetare a focului pentru o perioadă de două săptămâni între SUA și Iran. Într-un interviu acordat AFP, președintele american a spus că acest acord reprezintă un rezultat complet favorabil.

„O victorie totală și completă. 100 la sută. Nu există nicio îndoială în privința asta”, a spus președintele SUA.

Întrebat dacă Statele Unite vor reveni la amenințările inițiale în cazul în care acordul nu va fi respectat, Trump a evitat un răspuns direct. „Va trebui să așteptați să vedeți”, a declarat acesta pentru AFP.

Acesta a arătat că problema uraniului iranian ar urma să fie „rezolvată perfect” în urma acestui armistițiu temporar, subiect care rămâne central în conflict.

Conflictul dintre Statele Unite, Iran și aliații acestora a fost declanșat în urmă cu aproximativ 40 de zile, iar Washingtonul arată că obiectivul este împiedicarea dezvoltării de arme nucleare de către Iran. Donald Trump a afirmat că China a avut un rol în aducerea Iranului la masa negocierilor pentru stabilirea armistițiului.

Prima rundă de negocieri pentru un acord de pace este programată vineri, la Islamabad, capitala Pakistan. Discuțiile se vor baza pe un plan în zece puncte propus de Teheran, care include mai multe cereri formulate anterior conflictului.

Documentul propus de Iran pentru negocieri include:

Încetarea completă a agresiunilor împotriva Iranului și a grupărilor aliate. Retragerea forțelor americane din regiune și interzicerea atacurilor de la bazele militare. Reglementarea tranzitului navelor prin Strâmtoarea Ormuz timp de două săptămâni, sub control iranian. Eliminarea sancțiunilor impuse Iranului, inclusiv a celor ale ONU. Compensarea daunelor prin crearea unui fond financiar dedicat. Angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare. Recunoașterea dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu și stabilirea nivelului prin negocieri. Disponibilitatea Iranului de a încheia acorduri de pace bilaterale și multilaterale. Extinderea principiului de neagresiune la actorii implicați în conflict. Finalizarea tuturor rezoluțiilor relevante și adoptarea unui document unic la nivelul ONU.

Negocierile se desfășoară într-un context tensionat, iar rezultatul acestora ar putea influența evoluția conflictului și relațiile internaționale din regiune.