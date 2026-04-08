Trump anunță „acțiuni pozitive” în Ormuz. SUA se implică în reluarea transportului de petrol

Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor contribui la fluidizarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, în contextul unui armistițiu temporar convenit cu Iranul, potrivit The Washington Post.

Declarația a fost făcută într-o postare pe platforma Truth Social, la scurt timp după ce liderul de la Washington a confirmat o pauză de două săptămâni în ostilități.

Măsura este condiționată de redeschiderea completă a uneia dintre cele mai importante rute energetice din lume și de continuarea negocierilor diplomatice dintre cele două state.

În mesajul publicat, Donald Trump a indicat că Statele Unite vor avea un rol activ în gestionarea traficului naval din zonă.

„Statele Unite ale Americii vor contribui la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz. Vor fi multe acțiuni pozitive! Se vor face mulți bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucție. Vom încărca provizii de tot felul și vom „sta pe acolo” pentru a ne asigura că totul decurge bine”, a scris Trump.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, implicarea americană vine în urma unui acord de încetare temporară a focului, care prevede reluarea tranzitului maritim prin această rută strategică.

Strâmtoarea Ormuz este considerată un punct critic pentru transportul global de energie, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial. Blocarea acesteia în ultimele săptămâni a dus la perturbări majore în comerțul internațional și în lanțurile de aprovizionare.

Anunțul lui Donald Trump privind implicarea SUA este strâns legat de armistițiul negociat cu Iranul. Liderul american a declarat că suspendarea atacurilor va dura două săptămâni și va funcționa ca o „încetare a focului de ambele părți”, cu anumite condiții.

Conform informațiilor apărute în presa internațională, acordul a fost stabilit cu puțin timp înaintea unui termen-limită pentru reluarea atacurilor americane asupra infrastructurii iraniene.

Printre condițiile principale se numără redeschiderea „completă, imediată și sigură” a Strâmtorii Ormuz și continuarea negocierilor pe baza unei propuneri iraniene în 10 puncte.

De asemenea, oficialii iranieni au transmis că vor permite reluarea tranzitului în zonă în perioada următoare, sub controlul armatei iraniene, și că vor opri atacurile dacă și partea americană va respecta armistițiul.

Reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz este esențială pentru deblocarea unor cantități semnificative de petrol și produse rafinate rămase în Golful Persic.

Datele citate de Reuters indică faptul că aproximativ 130 de milioane de barili de țiței și milioane de tone de combustibili rafinați sunt blocate pe sute de nave, în urma conflictului.

În urma anunțului privind armistițiul, piețele au reacționat rapid. Prețul petrolului Brent a înregistrat o scădere semnificativă, iar bursele internaționale au crescut, reflectând o reducere temporară a riscurilor geopolitice.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că efectele sunt, cel puțin pentru moment, limitate. Chiar dacă tranzitul va fi reluat, producția de petrol nu va reveni imediat la nivelurile anterioare conflictului, din cauza infrastructurii afectate.

Companiile de transport maritim adoptă o poziție prudentă în ceea ce privește reluarea operațiunilor în regiune. Reprezentanții industriei au subliniat că încetarea focului nu garantează automat securitatea rutelor comerciale.

Grupul danez Maersk a transmis că acordul ar putea crea oportunități pentru reluarea tranzitului, însă deciziile vor fi luate în funcție de evoluția situației de securitate și de evaluările de risc.

În perioada anterioară armistițiului, traficul maritim în zonă a scăzut drastic, după ce Iranul a impus restricții și a desfășurat atacuri asupra unor nave comerciale.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran, început la finalul lunii februarie 2026, a generat una dintre cele mai mari perturbări ale pieței energetice globale din ultimele decenii. Închiderea Strâmtorii Ormuz a fost considerată un instrument strategic major utilizat de Teheran.

Pe fondul escaladării, mai multe state și organizații internaționale au încercat să medieze un acord, inclusiv printr-o propunere cunoscută drept „Islamabad Accord”, care prevede o încetare a ostilităților în două etape.

Armistițiul actual este perceput ca un prim pas în direcția detensionării situației, însă oficialii și analiștii subliniază că acesta rămâne fragil și dependent de respectarea angajamentelor de către ambele părți.

Anunțul făcut de Donald Trump privind implicarea Statelor Unite în fluidizarea traficului din Strâmtoarea Ormuz vine într-un moment critic pentru stabilitatea regională și pentru economia globală.

Reluarea tranzitului maritim ar putea contribui la reducerea presiunilor asupra pieței energetice, însă incertitudinile legate de securitate și de durabilitatea armistițiului persistă.

Evoluțiile din următoarele săptămâni vor fi esențiale pentru determinarea direcției conflictului și pentru stabilirea unui eventual acord de pace pe termen lung.