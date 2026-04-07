Rezoluția privind deblocarea Strâmtorii Ormuz, respinsă prin veto la ONU de Rusia și China

Rusia și China au blocat marți, în Consiliul de Securitate al ONU, o rezoluție care cerea deblocarea Strâmtorii Ormuz și măsuri pentru protejarea navelor comerciale, în contextul tensiunilor din regiune. Proiectul, susținut de mai multe state din Golful Persic, a fost respins prin veto, cu doar câteva ore înainte de expirarea ultimatumului dat de președintele american Donald Trump Iranului pentru redeschiderea coridorului strategic.

Proiectul de rezoluție a fost prezentat de Arabia Saudită, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Kuweit și Qatar și viza măsuri pentru asigurarea circulației în siguranță în Strâmtoarea Ormuz.

Textul solicita „coordonarea măsurilor cu caracter defensiv şi proporţionale cu circumstanţele” actuale, inclusiv escortarea navelor comerciale și încetarea atacurilor iraniene asupra acestora.

Rezoluția a fost respinsă cu 11 voturi „pentru”, două „împotrivă” și două abțineri. Rusia și China au votat împotrivă, iar Pakistanul și Columbia s-au abținut.

O versiune inițială a documentului includea autorizarea utilizării „tuturor mijloacelor necesare”, inclusiv acțiuni militare, pentru menținerea deschisă a strâmtorii.

În forma finală, această prevedere a fost eliminată, iar textul a rămas limitat la recomandări privind măsuri defensive.

ONU „încurajează puternic” statele să coordoneze acțiuni pentru asigurarea navigației în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, zonă tranzitată de aproximativ o cincime din producția mondială de petrol și gaze naturale lichefiate.

Statele care au susținut rezoluția au reacționat după votul din Consiliul de Securitate.

Ministrul de Externe al Bahrainului, Abdoullatif bin Rashid Al Zayani, a declarat că aceste țări „regretă” respingerea proiectului și a criticat efectele deciziei.

Potrivit acestuia, veto-ul Rusiei și Chinei „transmit lumii semnalul rău” că amenințările la adresa rutelor maritime nu determină „acţiunea decisivă a organizaţiei responsabile de menţinerea păcii şi securităţii internaţionale”.

Declarația a fost făcută în numele Qatarului, Arabiei Saudite, Kuweitului, Emiratelor Arabe Unite și Iordaniei.

Votul din Consiliul de Securitate a avut loc cu câteva ore înainte de expirarea unui ultimatum transmis de președintele american Donald Trump Iranului.

Acesta a cerut redeschiderea Strâmtorii Ormuz până la ora locală 20:00, în caz contrar urmând să fie vizate infrastructuri precum poduri și centrale electrice.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Iranul a atacat nave comerciale în zonă și a acuzat încălcarea regulilor internaționale.

”Întreaga lume a fost afectată, din nefericire, pentru că Iranul încalcă orice lege cunoscută prin atacarea navelor comerciale în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat el.

”Aceasta este o problemă mare pentru lume. Vreau să spun că acesta este un regim care nu crede nici în legi, nici în reguli sau în orice de acest fel”, a spus oficialul american.

”Este un stat care susţine terorismul, aşa că nu este surprinzător că ei desfăşoară acum operaţiuni teroriste împotriva navelor comerciale”, a declarat Marco Rubio.

În același timp, acesta nu a oferit clarificări atunci când a fost întrebat despre declarațiile președintelui Donald Trump, care a avertizat că „o întreagă civilizaţie va dispărea în această (marţi) seara” dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea.