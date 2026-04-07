Nicușor Dan a explicat de ce nu vine Trump la summit-ul B9

Președintele Nicușor Dan a explicat, marți, de ce președintele american Donald Trump a refuzat invitația făcută de România și Poloniapentru Summitul B9 și pentru colaborarea militară continuă între cele două state și SUA, potrivit Administrației Prezidențiale a României.

„Scrisoarea a venit ca răspuns la invitația mea și a președintelui polonez, România și Polonia fiind co-organizatoare ale Summitului B9. Este o comunicare diplomatică în care ni s-a mulțumit pentru colaborare, inclusiv pentru accesul tehnicii și soldaților la baze din România”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că documentul a fost transmis și secretarului de stat american și că, deși Donald Trump nu va participa personal la reuniune, reprezentarea SUA ar putea fi asigurată de senatorul Marco Rubio.

În scrisoare, Donald Trump a apreciat creșterea procentului din PIB alocat Apărării, până la 5% în următorii ani, și recunoaște contribuția României la consolidarea securității regionale.

Formatul București 9 (B9) a fost înființat în 2015 la inițiativa fostului președinte român Klaus Iohannis și a președintelui polonez Andrzej Duda, ca răspuns la acțiunile agresive ale Rusiei, inclusiv anexarea Crimeei și conflictul din Donbas. Prima reuniune a avut loc la București, iar Summitul din 2025 s-a desfășurat la Vilnius.

La eveniment va participa președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Nu se știe încă dacă Marco Rubio va veni în România sau dacă va participa prin videoconferință.

Scopul summitului B9 este de a coordona politici de securitate și apărare între statele membre, majoritatea foste țări sovietice sau aflate sub influența URSS, și de a facilita accesul trupelor NATO și al echipamentelor militare la baze strategice.

Președintele Nicușor Dan a declarat că implicarea României în B9 presupune atât angajamente diplomatice, cât și acțiuni concrete pe plan militar, menite să consolideze poziția României în NATO și parteneriatele transatlantice.