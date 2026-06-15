Coasta de Fildeș, debut cu victorie la Cupa Mondială, cu Ecuador

Coasta de Fildeș a debutat cu o victorie importantă la Cupa Mondială 2026, 1-0 în fața Ecuadorului, într-un meci din Grupa E disputat pe Lincoln Financial Field din Philadelphia, decis dramatic în minutul 90 de Amad Diallo, potrivit FIFA.

Partida, arbitrată de englezul Michael Oliver și urmărită de peste 68.000 de spectatori, a fost una echilibrată, cu momente de dominare alternantă și numeroase ocazii ratate de ambele echipe, însă fără goluri până spre final.

Ecuadorul, antrenat de Sebastián Beccacece, a fost de mai multe ori foarte aproape de deschiderea scorului în prima repriză. John Yeboah, jucătorul celor de la Venezia, a trimis mingea în bară în minutul 24, iar Alan Minda de la Atlético Mineiro a lovit transversala șase minute mai târziu.

Sud-americanii au continuat să pună presiune și imediat după pauză, când șutul căpitanului Enner Valencia, atacant la Pachuca, a lovit bara porții apărate de Yahia Fofana.

De partea cealaltă, Coasta de Fildeș, condusă de Emerse Faé, a avut la rândul ei oportunități importante. Bazoumana Touré, mijlocașul lui Hoffenheim, a ratat o șansă mare în prima parte, iar Elye Wahi, atacantul lui Nice, a trimis și el mingea în bară în repriza secundă.

Golul decisiv a venit în ultimul minut al timpului regulamentar. Intrat de pe bancă, Amad Diallo, extrema lui Manchester United, a finalizat o acțiune rapidă inițiată de Wilfried Singo, fundașul lui Galatasaray. Diallo a șutat plasat, fără șanse pentru portarul Hernán Galíndez, stabilind scorul final, 1-0.

Finalul a fost tensionat, cu Ecuadorul forțând egalarea în cele șapte minute de prelungire. Moisés Caicedo, mijlocașul lui Chelsea, a încercat să creeze pericol din faze fixe, însă apărarea ivoriană a rezistat până la fluierul final.

Succesul aduce Coastei de Fildeș trei puncte importante în Grupa E și un start perfect de turneu, într-un context în care echipa africană încearcă să depășească pentru prima dată faza grupelor la Cupa Mondială. Pentru Ecuador, înfrângerea este cu atât mai frustrantă cu cât a controlat perioade importante ale jocului și a lovit de trei ori bara porții adverse, dar a cedat chiar în final.