Sport

Coasta de Fildeș, debut cu victorie la Cupa Mondială, cu Ecuador

Comentează știrea
Coasta de Fildeș, debut cu victorie la Cupa Mondială, cu Ecuador
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Coasta de Fildeș a debutat cu o victorie importantă la Cupa Mondială 2026, 1-0 în fața Ecuadorului, într-un meci din Grupa E disputat pe Lincoln Financial Field din Philadelphia, decis dramatic în minutul 90 de Amad Diallo, potrivit FIFA.

Fără gol până foarte aproape de final

Partida, arbitrată de englezul Michael Oliver și urmărită de peste 68.000 de spectatori, a fost una echilibrată, cu momente de dominare alternantă și numeroase ocazii ratate de ambele echipe, însă fără goluri până spre final.

Ecuadorul, antrenat de Sebastián Beccacece, a fost de mai multe ori foarte aproape de deschiderea scorului în prima repriză. John Yeboah, jucătorul celor de la Venezia, a trimis mingea în bară în minutul 24, iar Alan Minda de la Atlético Mineiro a lovit transversala șase minute mai târziu.

Sud-americanii au continuat să pună presiune și imediat după pauză, când șutul căpitanului Enner Valencia, atacant la Pachuca, a lovit bara porții apărate de Yahia Fofana.

Industria morții în era AI: cum sunt redesenate viețile soldaților ruși pentru 133 de dolari
Industria morții în era AI: cum sunt redesenate viețile soldaților ruși pentru 133 de dolari
Locuințele au devenit prea scumpe pentru Noua Casă. Ce șanse mai au cumpărătorii în 2026
Locuințele au devenit prea scumpe pentru Noua Casă. Ce șanse mai au cumpărătorii în 2026

Coasta de Fildeș, ratări importante

De partea cealaltă, Coasta de Fildeș, condusă de Emerse Faé, a avut la rândul ei oportunități importante. Bazoumana Touré, mijlocașul lui Hoffenheim, a ratat o șansă mare în prima parte, iar Elye Wahi, atacantul lui Nice, a trimis și el mingea în bară în repriza secundă.

Golul decisiv a venit în ultimul minut al timpului regulamentar. Intrat de pe bancă, Amad Diallo, extrema lui Manchester United, a finalizat o acțiune rapidă inițiată de Wilfried Singo, fundașul lui Galatasaray. Diallo a șutat plasat, fără șanse pentru portarul Hernán Galíndez, stabilind scorul final, 1-0.

Ecuador n-a mai reușit să înscrie înpoartea celor din Coasta de Fildeș

Finalul a fost tensionat, cu Ecuadorul forțând egalarea în cele șapte minute de prelungire. Moisés Caicedo, mijlocașul lui Chelsea, a încercat să creeze pericol din faze fixe, însă apărarea ivoriană a rezistat până la fluierul final.

Succesul aduce Coastei de Fildeș trei puncte importante în Grupa E și un start perfect de turneu, într-un context în care echipa africană încearcă să depășească pentru prima dată faza grupelor la Cupa Mondială. Pentru Ecuador, înfrângerea este cu atât mai frustrantă cu cât a controlat perioade importante ale jocului și a lovit de trei ori bara porții adverse, dar a cedat chiar în final.

Stiri calde

09:31 - Proteste violente împotriva summitului G7. Confruntări cu poliția, incendii și distrugeri în Geneva

09:27 - La TIFF fără badge. De ce mi-e teamă de filmele Ornellei Muti. Cronica unui festival care a consacrat firescul

09:22 - Lovituri israeliene în Fâșia Gaza soldate cu morți, potrivit surselor Hamas

09:17 - Câți parlamentari PNL l-ar susține pe Adrian Veștea pentru funcția de premier

09:12 - Donald Trump ajunge în Franța pentru summitul G7. Acordul cu Iranul schimbă agenda liderilor mondiali

09:02 - Rețetă ghiveci călugăresc la cuptor. Mâncare de post plină de legume și arome naturale

HAI România!

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Proiecte speciale