Coasta de Fildeș, debut cu victorie la Cupa Mondială, cu Ecuador
- Iuliu Vlădescu
- 15 iunie 2026, 08:11
Coasta de Fildeș a debutat cu o victorie importantă la Cupa Mondială 2026, 1-0 în fața Ecuadorului, într-un meci din Grupa E disputat pe Lincoln Financial Field din Philadelphia, decis dramatic în minutul 90 de Amad Diallo, potrivit FIFA.
Fără gol până foarte aproape de final
Partida, arbitrată de englezul Michael Oliver și urmărită de peste 68.000 de spectatori, a fost una echilibrată, cu momente de dominare alternantă și numeroase ocazii ratate de ambele echipe, însă fără goluri până spre final.
Ecuadorul, antrenat de Sebastián Beccacece, a fost de mai multe ori foarte aproape de deschiderea scorului în prima repriză. John Yeboah, jucătorul celor de la Venezia, a trimis mingea în bară în minutul 24, iar Alan Minda de la Atlético Mineiro a lovit transversala șase minute mai târziu.
Sud-americanii au continuat să pună presiune și imediat după pauză, când șutul căpitanului Enner Valencia, atacant la Pachuca, a lovit bara porții apărate de Yahia Fofana.
Coasta de Fildeș, ratări importante
De partea cealaltă, Coasta de Fildeș, condusă de Emerse Faé, a avut la rândul ei oportunități importante. Bazoumana Touré, mijlocașul lui Hoffenheim, a ratat o șansă mare în prima parte, iar Elye Wahi, atacantul lui Nice, a trimis și el mingea în bară în repriza secundă.
Golul decisiv a venit în ultimul minut al timpului regulamentar. Intrat de pe bancă, Amad Diallo, extrema lui Manchester United, a finalizat o acțiune rapidă inițiată de Wilfried Singo, fundașul lui Galatasaray. Diallo a șutat plasat, fără șanse pentru portarul Hernán Galíndez, stabilind scorul final, 1-0.
Ecuador n-a mai reușit să înscrie înpoartea celor din Coasta de Fildeș
Finalul a fost tensionat, cu Ecuadorul forțând egalarea în cele șapte minute de prelungire. Moisés Caicedo, mijlocașul lui Chelsea, a încercat să creeze pericol din faze fixe, însă apărarea ivoriană a rezistat până la fluierul final.
Succesul aduce Coastei de Fildeș trei puncte importante în Grupa E și un start perfect de turneu, într-un context în care echipa africană încearcă să depășească pentru prima dată faza grupelor la Cupa Mondială. Pentru Ecuador, înfrângerea este cu atât mai frustrantă cu cât a controlat perioade importante ale jocului și a lovit de trei ori bara porții adverse, dar a cedat chiar în final.