Politica

Ședință de urgență în UDMR. Partidul, luat prin surprindere de nominalizarea lui Adrian Veștea.

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Ședință de urgență în UDMR. Partidul, luat prin surprindere de nominalizarea lui Adrian Veștea.sursă: EvZ
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Din cuprinsul articolului

UDMR se reunește duminică seară într-o ședință de urgență pentru a decide dacă îi va acorda sprijin politic lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Liderii formațiunii afirmă că au fost luați prin surprindere de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe liderul liberal, iar susținerea pentru viitorul guvern va depinde de mai mulți factori, inclusiv de șansele reale de formare a unei majorități parlamentare.

UDMR urmează să decidă în cursul serii dacă va susține sau nu candidatura liderului liberal pentru șefia Guvernului.

UDMR convoacă o ședință pentru a decide poziția partidului

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a anunțat că formațiunea va analiza situația într-o reuniune programată pentru duminică, de la ora 18:00.Acesta a explicat că decizia nu va fi luată exclusiv în funcție de eventualele portofolii ministeriale care ar putea reveni UDMR într-un viitor executiv.

„Vom avea la ora 18:00 o ședință și vom vedea ce vom face. (…) Sunt absolut sigur că decizia noastră nu se va rezuma la faptul dacă vom primi sau nu portofolii ministeriale în noul Guvern. Este o analiză mult mai complexă. Trebuie să vedem ce susținere are domnul Veștea, din ce zonă. PSD nu ajunge pentru o majoritate”, a explicat parlamentarul UDMR.

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Potrivit acestuia, una dintre principalele întrebări este dacă premierul desemnat poate construi o majoritate suficientă pentru învestirea unui nou cabinet.

Liderii UDMR spun că desemnarea a venit pe neașteptate

Csoma Botond a afirmat că UDMR nu se aștepta la nominalizarea lui Adrian Veștea și că scenariul avut în vedere de partid era diferit. Potrivit liderului parlamentar, formațiunea anticipa retragerea lui Eugen Tomac și reluarea negocierilor între partidele care au făcut parte din fosta coaliție guvernamentală.

„Ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea sau renunță la mandat. Am crezut că va exista această situație când pozițiile politice se vor flexibiliza și vom fi în acea situație când putem merge la Cotroceni cu o propunere de premier. Nu a fost așa. Domnul Nicușor Dan a făcut această desemnare”, a afirmat el.

Declarația sugerează că UDMR se aștepta la noi consultări și la identificarea unei soluții negociate între partidele parlamentare înainte de desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

Eugen Tomac, Nicușor Dan și Adrian Veștea

Eugen Tomac, Nicușor Dan și Adrian Veștea . Sursă foto: Presidency.ro

Adrian Veștea a fost desemnat după retragerea lui Eugen Tomac

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică dimineață că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, după ce nu a reușit să obțină sprijinul necesar pentru formarea unei majorități parlamentare. În locul acestuia, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL și președinte al Consiliului Județean Brașov.

Nominalizarea a generat reacții puternice în interiorul Partidului Național Liberal, unde mai mulți lideri au criticat faptul că desemnarea a fost făcută fără consultarea conducerii partidului.

În acest context, decizia pe care o va lua UDMR în ședința de duminică seară ar putea avea un rol important în configurarea viitoarei majorități parlamentare și în șansele lui Adrian Veștea de a obține votul de învestitură.

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