Printre susținătorii lui Adrian Veștea se numără și Robert Dorin Filip, primarul orașului Rovinari, care afirmă că România are nevoie de oameni cu experiență administrativă și rezultate concrete. Primarul orașului Rovinari, Robert Dorin Filip, a transmis printr-o postare publicată pe Facebook că îl susține pe Adrian Veștea pentru conducerea viitorului Executiv și consideră că experiența administrativă reprezintă un argument important în actualul context politic.

În mesajul său, edilul liberal a afirmat că România are nevoie de oameni care au demonstrat în administrație că pot gestiona proiecte și pot produce rezultate concrete pentru comunitățile pe care le reprezintă. Robert Dorin Filip a explicat că susținerea sa pentru Adrian Veștea are la bază parcursul profesional și administrativ al acestuia.

„România are nevoie de lideri puternici, cu experiență administrativă și cu rezultate concrete. Susținerea mea pentru Adrian Veștea, propus pentru funcția de Prim-ministru al României, vine din convingerea că țara noastră are nevoie de oameni care au demonstrat că pot construi, pot dezvolta și pot găsi soluții pentru comunități.”

Primarul din Rovinari a făcut referire și la importanța experienței acumulate în administrația publică, pe care o consideră esențială pentru exercitarea unei funcții de conducere la nivel național.

În opinia lui Robert-Dorin Filip, activitatea desfășurată în administrația publică reprezintă principalul criteriu după care ar trebui evaluați cei care aspiră la funcții importante în stat. Acesta susține că România are nevoie de continuitate și de măsuri care să ofere stabilitate și predictibilitate.

„În administrație, rezultatele vorbesc întotdeauna mai puternic decât promisiunile. Iar experiența acumulată în slujba cetățenilor reprezintă cea mai bună garanție că România poate merge înainte pe drumul stabilității, al investițiilor și al dezvoltării.”

Mesajul vine într-un moment în care în interiorul PNL există poziții diferite cu privire la desemnarea lui Adrian Veștea și la direcția pe care partidul ar trebui să o urmeze în negocierile pentru formarea noului guvern.

Primarul din Rovinari a susținut că actuala situație politică impune decizii asumate și colaborare între factorii politici. În acest context, Robert-Dorin Filip a afirmat că România are nevoie de un guvern care să ofere încredere și să sprijine administrațiile locale.

„Este momentul responsabilității, al deciziilor curajoase și al unității. România are nevoie de un Guvern care să ofere încredere, să susțină autoritățile locale și să pună pe primul loc interesele românilor.”

Edilul și-a exprimat, de asemenea, încrederea că Adrian Veștea poate gestiona responsabil funcția pentru care a fost desemnat.

„Îi doresc mult succes lui Adrian Veștea în această misiune extrem de importantă pentru viitorul țării noastre! Sunt convins că va conduce cu echilibru, determinare și respect față de fiecare român. România înainte! Pentru dezvoltare, stabilitate și respect față de oameni!”

Adrian Veștea a fost desemnat duminică de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, după retragerea lui Eugen Tomac.

Decizia a generat reacții critice din partea conducerii PNL. Ilie Bolojan a afirmat că nu a fost informat în prealabil despre această nominalizare și a descris-o drept un „act ostil”, în timp ce alți lideri liberali au vorbit despre o încercare de destabilizare a partidului.

În paralel însă, mai mulți lideri locali ai formațiunii și-au exprimat public susținerea pentru Adrian Veștea, argumentând că experiența sa în administrația locală și centrală îl recomandă pentru funcția de premier.