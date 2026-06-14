Politica

Noua ruptură din politică. USR reacționează după decizia lui Nicușor Dan

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Noua ruptură din politică. USR reacționează după decizia lui Nicușor Dansursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Schimbările de ultim moment din politică au provocat reacții vehemente din partea liderilor USR, care au vorbit despre noi configurații în rândul partidelor.

Modificarea strategiei politice a fost declanșată duminică dimineața, când președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, propunându-l în locul acestuia pe Adrian Veștea.

Noua ruptură din politică. USR reacționează după decizia lui Nicușor Dan

Senatorul USR, Cristian Ghinea, susține că pe scena politică se conturează o nouă ruptură ideologică, fiind vorba despre o tabără a reformatorilor versus susținătorii vechiului sistem politic. În opinia sa, premierul desemnat Adrian Veștea reprezintă partida anti-reformatoare.

„Scena politică din România se reaşează şi lucrul ăsta se întâmplă deja de ceva vreme. Preşedintele Nicuşor Dan doar a adus în mainstream această ruptură ideologică prin decizia de astăzi. Nu mai este vorba de ceea ce numeam noi stânga versus dreapta şi nici de proeuropeni versus suveranişti anti-europeni.

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Cristian Ghinea

Cristian Ghinea. Sursa foto: Facebook

Acuzațiile lui Cristian Ghinea

Noua paradigmă din societate este, de fapt, reformatori versus susţinători ai status-quo-ului - cei care doresc menţinerea sistemului politic vechi, indiferent de la ce partid au astăzi carnet de membru. Este irelevant, de fapt, că propunerea de premier a lui Nicuşor Dan are carnet de PNL-ist; propunerea sa reprezintă, în realitate, partida anti-reformatoare, care este de mult conturată”, a scris Ghinea, pe Facebook.

Critici venite de la Clotilde Armand

La rândul său, Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1, a transmis că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru pare mai degrabă o glumă proastă decât o soluție reală pentru viitorul țării. Ea acuză anumite grupări din tabăra liberală că pun interesele de partid mai presus de stabilitatea națională.

„În loc să construiască o majoritate solidă în jurul reformelor, alături de Ilie Bolojan şi USR, anumite grupări din PNL - fiindcă Veştea este în aripa lui Thuma - par hotărâte să repete exact scenariul din 2021: jocuri de culise, orgolii şi calcule de partid puse înaintea interesului public. Să fure liniştiţi în continuare alături de PSD. Ăsta e visul suprem al uselismului. România are nevoie de un premier care să poată genera încredere, reforme şi stabilitate. Nu de o nominalizare de compromis, făcută pentru a servi interesele unor lideri de partid care se tem de schimbare”, a scris Armand, pe aceeași rețea de socializare.

 

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