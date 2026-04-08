Negocieri SUA–Iran la Islamabad. Ghalibaf va conduce delegația iraniană într-un context de armistițiu fragil

Negocierile directe dintre Iran si SUA urmează să înceapă vineri la Islamabad, într-un moment considerat critic pentru stabilitatea regională, după săptămâni de conflict militar și tensiuni crescute în Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

Delegația iraniană va fi condusă de președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, în timp ce partea americană va fi reprezentată de vicepreședintele JD Vance.

Discuțiile vin la scurt timp după anunțarea unui armistițiu temporar de două săptămâni între cele două state, mediat de Pakistan, care a facilitat reluarea dialogului diplomatic între Washington și Teheran.

Islamabadul a devenit un actor central în medierea conflictului, după ce anterior negocierile indirecte dintre cele două părți au avut loc în Oman și alte locații neutre. Potrivit autorităților pakistaneze, invitația pentru aceste discuții a fost acceptată de ambele părți, confirmând participarea oficială a Iranului.

Surse internaționale indică faptul că Pakistanul a facilitat contacte diplomatice intense în ultimele săptămâni, inclusiv discuții între oficiali de rang înalt din SUA și Iran, în încercarea de a obține un acord de încetare a ostilităților.

Negocierile de la Islamabad sunt considerate primele discuții directe la nivel înalt de la începutul conflictului actual, iar obiectivul principal este stabilirea unui cadru pentru un acord de pace durabil.

Mohammad Bagher Ghalibaf este o figură influentă în politica iraniană, cunoscut pentru pozițiile sale ferme față de Statele Unite și Israel. În contextul escaladării conflictului, acesta a declarat anterior: „Le spun acestor doi criminali mizerabili şi agenţilor lor: aţi călcat linia noastră roşie şi trebuie să plătiţi pentru asta”.

De asemenea, după declanșarea ostilităților, Ghalibaf a avertizat că vor urma „lovituri atât de devastatoare încât vor implora” oprirea atacurilor, potrivit declarațiilor sale publice.

În același timp, presa internațională a relatat în trecut că, în pofida retoricii dure, Ghalibaf ar fi fost implicat în contacte indirecte cu Washingtonul, în încercarea de a deschide canale de dialog diplomatic.

În paralel cu eforturile diplomatice, situația din teren rămâne volatilă. Statele Unite au continuat anumite operațiuni militare punctuale, inclusiv lovituri asupra unor ținte iraniene, fără a viza infrastructura energetică strategică.

Armistițiul recent convenit prevede, printre altele, reluarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz, un punct esențial pentru transportul global de petrol, și deschiderea negocierilor pentru un acord mai amplu.

Propunerea de pace, cunoscută drept „Islamabad Accord”, include un cadru etapizat de încetare a focului și negocieri ulterioare pentru soluționarea disputelor majore, inclusiv programul nuclear iranian și sancțiunile internaționale.

Înaintea întâlnirii, Consiliul Suprem de Securitate al Iranului a confirmat că negocierile vor începe vineri, semnalând disponibilitatea Teheranului de a participa la discuții într-un format direct.

În același timp, oficiali americani au transmis că presiunea militară va continua dacă nu se ajunge la progrese concrete în negocieri, ceea ce subliniază caracterul delicat al acestui proces diplomatic.

Negocierile de la Islamabad sunt văzute ca o etapă decisivă într-un conflict care a afectat securitatea regională și piețele energetice globale, iar rezultatul acestora ar putea influența evoluțiile geopolitice din perioada următoare.