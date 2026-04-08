Gărzile Revoluţiei rămân sceptice în ceea ce privește armistițiul cu SUA și anunță că sunt pregătite de atac

În ciuda armistiţiului încheiat între Teheran şi Washington, Gărzile Revoluţiei (IRGC), armata ideologică a Republicii Islamice Iran, au transmis că ţin în continuare „degetul pe trăgaci” şi că nu au „încredere” în SUA, potrivit unei postări de pe Telegram. De asemenea, acestea au dat asigurări că vor acționa în cazul în care partea americană nu își respectă promisiunea.

„Inamicul a fost întotdeauna viclean, nu avem nicio încredere în promisiunile sale şi vom răspunde la orice agresiune la un nivel superior”, a adăugat armata ideologică, într-un mesaj pe canalul de Telegram.

Tot miercuri, Gărzile Revoluţiei au raportat atacuri nocturne asupra complexelor energetice şi conductelor de transport al petrolului asociate SUA şi Israel, inclusiv asupra instalaţiilor petroliere din oraşul portuar Yanbu, Arabia Saudită.

Nu este clar dacă aceste acţiuni au avut loc înainte sau după anunţarea armistiţiului.

Potrivit ministrului român al energiei, Bogdan Ivan, România importă produse petroliere din Arabia Saudită, portul Yanbu fiind esenţial pentru aprovizionare. În paralel, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a atras atenţia asupra „eventualelor provocări şi acte de sabotaj” după anunţarea armistiţiului.

„Salutăm încetarea focului (…) în războiul care a aprins regiunea noastră începând cu 28 februarie. Sperăm că încetarea focului va fi aplicată pe deplin pe teren, fără a lăsa loc unor eventuale provocări sau acte de sabotaj”, a scris liderul turc pe X.

Erdogan a adăugat că speră ca regiunea să revină la pace după perioada de instabilitate şi a subliniat că Turcia va continua să sprijine eforturile pentru o pace durabilă.

Reamintim că președintele american Donald Trump a anunțat marți seara suspendarea bombardamentelor împotriva Iranului pentru o perioadă de două săptămâni și și-a exprimat disponibilitatea pentru un armistițiu dacă Teheranul redeschide „complet” Strâmtoarea Ormuz, considerată vitală pentru comerțul regional.

Trump a numit ziua de marți „o zi importantă pentru pacea mondială”, afirmând că Iranul „s-a săturat” și că Statele Unite vor sprijini fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz. El a adăugat că situația va genera oportunități economice și că „se vor face bani mulți” odată cu reconstrucția zonei.

În declarația postată pe Truth Social, președintele a explicat că Statele Unite vor fi doar „pe acolo” pentru a monitoriza situația și s-a declarat încrezător că lucrurile vor decurge conform planului.

De asemenea, Trump a calificat armistițiul drept o „victorie totală și completă” și a subliniat că problema stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului va fi „rezolvată”.