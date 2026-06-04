Justitie

Camera de Comerț și Industrie Cluj a pierdut definitiv procesul cu Statul

Comentează știrea
Camera de Comerț și Industrie Cluj a pierdut definitiv procesul cu Statul
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Camera de Comerț și Industrie Cluj a pierdut definitiv procesul prin care solicita Statului Român despăgubiri de peste 15 milioane de lei, potrivit unei decizii a Tribunalului București.

Camera de Comerț și Industrie Cluj a cerut în instanță obligarea Statului Român, prin Ministerul Finanțelor, la plata sumei de 15.222.038 lei, reprezentând despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor de proprietate și a dreptului la un proces echitabil, plus cheltuieli de judecată.

Reclamanta a susținut că imobilele preluate abuziv de stat în 1949, prin Decretul nr. 74/1949, ar trebui restituite sau despăgubite în baza Legii nr. 10/2001. Printre acestea se află și clădirile în care funcționează în prezent Instituția Prefectului Județului Cluj și Facultatea de Drept a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”.

Demersurile anterioare în justiție ale CCI Cluj

Inițial, Camera de Comerț și Industrie Cluj a solicitat constatarea că actuala instituție este aceeași persoană juridică cu cea desființată în 1949. Prin sentința civilă din 25.03.2002, Judecătoria Cluj-Napoca a respins cererea, motivând că nu există identitate de patrimoniu între cele două entități. Hotărârea a rămas definitivă după respingerea apelului, recursului și a unei cereri de revizuire.

Vremea se schimbă radical. Furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni
Vremea se schimbă radical. Furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni
Eugen Tomac: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic. Update
Eugen Tomac: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic. Update

Deciziile instanțelor în ultimul proces

În 2023, Camera a deschis un nou proces la Tribunalul București, acuzând o interpretare eronată a Legii 10/2001 și încălcarea dreptului la un proces echitabil.

La data de 7 iunie 2024, Tribunalul București a respins cererea ca neîntemeiată. Instanța a reținut că nu există o faptă ilicită a Statului Român, sentința din 2002 neavând un caracter abuziv sau arbitrar, iar reclamanta și-a exercitat toate căile de atac disponibile.

Nemulțumită, Camera de Comerț și Industrie Cluj a formulat apel. La data de 30 ianuarie 2025, Curtea de Apel București a respins apelul ca nefondat, hotărârea având următoarea soluție pe scurt:

„Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la CAB.”

Dosarul a ajuns în recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. La data de 20 mai 2026, instanța supremă a pronunțat decizia definitivă:

„Decizia nr. 948: Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta Camera de Comerţ şi Industrie Cluj împotriva deciziei civile nr. 78A din 30 ianuarie 2025, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă. Definitivă.”

Prin această decizie, pretențiile financiare ale Camerei de Comerț și Industrie Cluj au fost respinse definitiv.

Stiri calde

23:17 - Ilie Bolojan, detalii despre legea salarizării. Ce se întâmplă cu veniturile bugetarilor

23:08 - Serghei Lavrov lansează un atac dur: Războiul lui Biden a devenit războiul lui Trump

23:01 - Noi informații despre moartea elevului din Bacău. Concluziile verificărilor făcute de DSU

22:53 - Mesajul lui Ilie Bolojan pentru succesorul său. Ce riscă România

22:42 - Vremea se schimbă radical. Furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni

22:36 - Kelemen Hunor își menține rezervele față de un guvern tehnocrat: Poate face guvernarea foarte dificilă

HAI România!

Un centenar și ceva în căutarea lui Mesia, ”rezolvatorul”.Mesaj de la un prieten.

Un centenar și ceva în căutarea lui Mesia, ”rezolvatorul”.Mesaj de la un prieten.

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

Comaroni, Hoandră, Turcescu, episoade noi

Comaroni, Hoandră, Turcescu, episoade noi

Proiecte speciale