Camera de Comerț și Industrie Cluj a pierdut definitiv procesul prin care solicita Statului Român despăgubiri de peste 15 milioane de lei, potrivit unei decizii a Tribunalului București.

Camera de Comerț și Industrie Cluj a cerut în instanță obligarea Statului Român, prin Ministerul Finanțelor, la plata sumei de 15.222.038 lei, reprezentând despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor de proprietate și a dreptului la un proces echitabil, plus cheltuieli de judecată.

Reclamanta a susținut că imobilele preluate abuziv de stat în 1949, prin Decretul nr. 74/1949, ar trebui restituite sau despăgubite în baza Legii nr. 10/2001. Printre acestea se află și clădirile în care funcționează în prezent Instituția Prefectului Județului Cluj și Facultatea de Drept a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”.

Inițial, Camera de Comerț și Industrie Cluj a solicitat constatarea că actuala instituție este aceeași persoană juridică cu cea desființată în 1949. Prin sentința civilă din 25.03.2002, Judecătoria Cluj-Napoca a respins cererea, motivând că nu există identitate de patrimoniu între cele două entități. Hotărârea a rămas definitivă după respingerea apelului, recursului și a unei cereri de revizuire.

În 2023, Camera a deschis un nou proces la Tribunalul București, acuzând o interpretare eronată a Legii 10/2001 și încălcarea dreptului la un proces echitabil.

La data de 7 iunie 2024, Tribunalul București a respins cererea ca neîntemeiată. Instanța a reținut că nu există o faptă ilicită a Statului Român, sentința din 2002 neavând un caracter abuziv sau arbitrar, iar reclamanta și-a exercitat toate căile de atac disponibile.

Nemulțumită, Camera de Comerț și Industrie Cluj a formulat apel. La data de 30 ianuarie 2025, Curtea de Apel București a respins apelul ca nefondat, hotărârea având următoarea soluție pe scurt:

„Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la CAB.”

Dosarul a ajuns în recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. La data de 20 mai 2026, instanța supremă a pronunțat decizia definitivă:

„Decizia nr. 948: Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta Camera de Comerţ şi Industrie Cluj împotriva deciziei civile nr. 78A din 30 ianuarie 2025, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă. Definitivă.”

Prin această decizie, pretențiile financiare ale Camerei de Comerț și Industrie Cluj au fost respinse definitiv.