Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a lansat luni un atac la adresa Siminei Tănăsescu, președinta Curții Constituționale. Într-un comunicat emis după întâlnirea acesteia cu premierul Ilie Bolojan, Lia Savonea îi cere voalat demisia.

„O asemenea situație nu poate rămâne neclarificată și nici fără consecințe instituționale pe măsura gravității sale. Atunci când conduita celui aflat în fruntea unei jurisdicții constituționale generează îndoieli legitime asupra aparenței de imparțialitate, responsabilitatea funcției impune asumarea consecințelor necesare, astfel încât asupra credibilității viitoarelor decizii ale Curții să nu planeze nicio suspiciune rezonabilă de influență sau de lipsă de imparțialitate”, a scris Savonea în comunicatul asumat de ÎCCJ.

Comunicatul vine după ce șefii de Curți de Apel, tribunale și judecătorii, precum și CSM, au lansat acuzații similare.

Simina Tănăsescu s-a întâlnit vineri la Senat cu premierul Ilie Bolojan, fără ca discuția să fi fost anunțată public. Luni, CCR are pe agendă soluționarea sesizărilor de neconstituționalitate la legea integrității. Simina Tănăsescu a fost în favoarea reformei pensiilor speciale ale magistraților când legea a ajuns la CCR.

În comunicatul integral, Înalta Curte acuză că explicațiile oferite până acum „nu sunt de natură să clarifice pe deplin circumstanțele acesteia și nici să înlăture îngrijorările legitime generate în spațiul public și la nivelul autorității judecătorești”.

Instituția se alătură acuzațiilor sistemului judiciar privind independența, imparțialitatea și transparența. Situația este delicată, deoarece Curtea Constituțională trebuie să soluționeze un conflict juridic de natură constituțională declanșat de Ilie Bolojan, iar președinta participă ca judecător.

„Într-un conflict între puterile statului, arbitrul constituțional trebuie nu doar să fie independent și imparțial, ci să se situeze, fără echivoc, în afara oricărei aparențe rezonabile de influență sau de apropiere față de una dintre părți”, subliniază comunicatul.

ÎCCJ susține că întâlnirea nu a avut loc la sediul niciuneia dintre instituții și nu a fost anunțată în prealabil, iar caracterul echivoc al conduitei președintei CCR ar fi „de natură să slăbească încrederea publică în imparțialitatea și justețea viitoarei soluții”.