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Fost procuror DIICOT condamnat la un an cu suspendare și amendă penală

Fost procuror DIICOT condamnat la un an cu suspendare și amendă penalăDIICOT. Sursă foto: Arhiva EVZ
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Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au dat decizia definitivă în cazul fostului procuror DIICOT al Biroului Teritorial Ialomița, Alexandru Mihailiuc. Completul de 5 judecători în materie penală a menținut condamnarea acestuia la un an de închisoare și o amendă penală de 80.000 de lei pentru fals intelectual, fals în declarații și uz de fals.

Termen de supraveghere, doi ani!

Totuși, aplicarea pedepsei cu închisoarea a fost amânată pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. Mai mult, instanța de apel a dispus desființarea înscrisurilor falsificate care au constituit obiectul material al infracțiunilor de fals”.

Ce fapte a săvârșit fostul magistrat

Alexandru Mihailiuc era procuror-șef al Biroului teritorial Ialomița al DIICOT când a fost acuzat că a „determinat trei martori să consemneze, în declarațiile date în fața sa în calitate de procuror, împrejurări nereale referitoare la restituirea unor sume de bani ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare”.

Mihailiuc a întocmit „trei procese-verbale în care a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, documentele fiind ulterior prezentate comisiei de control din cadrul structurii centrale”.

În motivarea deciziei luate azi, Înalta Curte a ținut cont de modul în care au fost comise faptele și de contextul acestora. Printre aspectele reținute de instanță se află și „antedatarea unor procese-verbale în scopul justificării, în fața echipei de control, a omisiunii de a dispune măsurile legale”. La luarea deciziei a fost, de asemenea, relevant și faptul că la Mihailiuc a săvârșit faptele în calitate de magistrat.

„Prin soluția pronunțată, Înalta Curte reafirmă standardele ridicate de integritate, legalitate și responsabilitate inerente exercitării funcției de magistrat”, a transmis ÎCCJ într-un comunicat.

 

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