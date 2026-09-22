Fost procuror DIICOT condamnat la un an cu suspendare și amendă penală

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au dat decizia definitivă în cazul fostului procuror DIICOT al Biroului Teritorial Ialomița, Alexandru Mihailiuc. Completul de 5 judecători în materie penală a menținut condamnarea acestuia la un an de închisoare și o amendă penală de 80.000 de lei pentru fals intelectual, fals în declarații și uz de fals.

Totuși, aplicarea pedepsei cu închisoarea a fost amânată pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. Mai mult, instanța de apel a dispus desființarea înscrisurilor falsificate care au constituit obiectul material al infracțiunilor de fals”.

Alexandru Mihailiuc era procuror-șef al Biroului teritorial Ialomița al DIICOT când a fost acuzat că a „determinat trei martori să consemneze, în declarațiile date în fața sa în calitate de procuror, împrejurări nereale referitoare la restituirea unor sume de bani ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare”.

Mihailiuc a întocmit „trei procese-verbale în care a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, documentele fiind ulterior prezentate comisiei de control din cadrul structurii centrale”.

În motivarea deciziei luate azi, Înalta Curte a ținut cont de modul în care au fost comise faptele și de contextul acestora. Printre aspectele reținute de instanță se află și „antedatarea unor procese-verbale în scopul justificării, în fața echipei de control, a omisiunii de a dispune măsurile legale”. La luarea deciziei a fost, de asemenea, relevant și faptul că la Mihailiuc a săvârșit faptele în calitate de magistrat.

„Prin soluția pronunțată, Înalta Curte reafirmă standardele ridicate de integritate, legalitate și responsabilitate inerente exercitării funcției de magistrat”, a transmis ÎCCJ într-un comunicat.