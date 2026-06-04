O femeie în vârstă de 23 de ani, căutată de autoritățile din Lituania pentru executarea unei pedepse cu închisoarea în urma unor infracțiuni sexuale grave comise asupra unui copil, a fost arestată în Irlanda de Nord după ce a fost găsită ascunsă într-un dulap.

Arestarea a avut loc într-o proprietate rurală din Coalisland, comitatul Tyrone, în urma unei operațiuni desfășurate de Unitatea Internațională de Poliție din cadrul Serviciului de Poliție al Irlandei de Nord (PSNI).

Femeia era vizată de un mandat european de extrădare emis de autoritățile lituaniene.

Potrivit poliției nord-irlandeze, ofițerii au forțat intrarea în locuință și au găsit-o pe femeie ascunsă într-un dulap, în încercarea de a evita arestarea.

Suspecta este căutată de autoritățile din Lituania pentru a executa o sentință definitivă pronunțată pentru mai multe infracțiuni sexuale grave împotriva unui copil. Faptele pentru care a fost condamnată au avut loc în regiunea Mazeikiai, din nord-vestul Lituaniei.

După reținere, femeia a fost plasată în custodia autorităților din Irlanda de Nord și urmează să compară în fața Tribunalului de Extrădare din Laganside.

Procedura judiciară va stabili dacă aceasta va fi transferată în Lituania pentru executarea pedepsei primite.

Sergentul Davey, reprezentant al Unității Internaționale de Poliție din cadrul PSNI, a declarat că încercarea femeii de a se ascunde nu a împiedicat autoritățile să o localizeze.

„În ciuda eforturilor depuse de această fugară pentru a se ascunde și a evita consecințele acțiunilor sale, ea a fost reținută”, a transmis acesta.

Reprezentanții poliției au subliniat că operațiunea reprezintă un nou exemplu al cooperării internaționale dintre forțele de ordine europene în identificarea și capturarea persoanelor căutate pentru infracțiuni grave.

Potrivit PSNI, activitatea de localizare a persoanelor urmărite internațional este realizată în colaborare cu Centrul Comun pentru Criminalitate Internațională din Regatul Unit, precum și cu parteneri din cadrul Interpol și Europol.

Autoritățile susțin că aceste parteneriate contribuie la aducerea în fața justiției a persoanelor căutate pentru infracțiuni grave și la protejarea victimelor atât din Irlanda de Nord, cât și din alte state europene.