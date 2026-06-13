Relațiile diplomatice și economice dintre cele mai mari două puteri ale lumii au intrat din nou într-o fază încordată. Beijingul a reacționat cu o duritate fără precedent în urma unei mișcări strategice venite de la Washington. Departamentul american al Apărării a extins lista neagră a entităților economice, incluzând corporații gigant din China despre care oficialii americani afirmă că au legături strânse și sprijină direct logistica și dezvoltarea armatei chineze, conform CNBC.

Decizia luată de Pentagon nu este una simbolică, ci vizează direct nucleul dur al inovației și industriei asiatice. Pe noua listă actualizată de oficialii americani se regăsesc nume cu o greutate uriașă pe piața globală, precum Alibaba și Baidu, dar și lideri din industria auto mondială, cum sunt producătorii de vehicule electrice BYD și NIO. De asemenea, sancțiunile vizează și sectorul energiei verzi, fiind incluse companii majore din domeniul panourilor fotovoltaice, precum Trina Solar și JA Solar Technology.

Reacția autorităților din China a fost imediată și extrem de vehementă. Ministerul Comerțului de la Beijing a subliniat că Washingtonul a călcat în picioare înțelegerile stabilite recent la cel mai înalt nivel. Mai exact, oficialii chinezi susțin că Statele Unite au ignorat complet consensul la care au ajuns președinții Donald Trump și Xi Jinping în cadrul întâlnirii bilaterale oficiale care a avut loc luna trecută chiar la Beijing.

Drept urmare, partea chineză a cerut anularea pe loc a deciziei luate de Departamentul Apărării. „China este profund nemulţumită şi se opune ferm acestei decizii. Solicităm Statelor Unite să îşi corecteze imediat greşelile, să retragă măsurile relevante şi să revină la calea construirii unei relaţii constructive şi stabile între China şi SUA”, a transmis Ministerul Comerţului.

Dincolo de discursul diplomatic, chinezii au lăsat să se înțeleagă că această mutare nu va rămâne fără consecințe economice sau geopolitice globale. Autoritățile chineze au avertizat public că, în situația în care corporațiile asiatice nu vor beneficia de un tratament echitabil pe piața internațională, se va răspunde hotărât şi ferm.

Această actualizare a listei reflectă temerile tot mai mari ale Washingtonului legate de ascensiunea militară a Chinei prin intermediul companiilor private de tehnologie. Din punct de vedere legal, efectele sunt severe.

Departamentul Apărării al SUA are interdicția de a mai semna contracte directe cu firmele vizate. Mai mult, începând cu anul 2027, restricțiile se vor extinde și asupra achizițiilor efectuate prin intermediul unor terți. Situația riscă să dinamiteze armistițiul comercial fragil pe care cele două superputeri au încercat să îl mențină în ultima perioadă.