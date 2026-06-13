La Washington, numele președintelui american Donald Trump a fost îndepărtat sâmbătă dimineață de pe clădirea Kennedy Center, după o decizie judecătorească ce stabilește că schimbarea denumirii instituției nu poate fi făcută fără aprobarea Congresului. Operațiunea a avut loc în zori, la câteva luni după montarea noii sigle, potrivit Reuters.

Muncitorii au început pregătirile în cursul nopții, după instalarea unor schele în jurul fațadei clădirii. În jurul orei 01:20 au început lucrările, iar câteva ore mai târziu literele montate în decembrie au fost îndepărtate.

Potrivit informațiilor relatate de Reuters, operațiunea propriu-zisă de demontare a durat aproximativ 30 de minute. Înainte de aceasta, structurile temporare au fost acoperite cu prelate.

Înlăturarea numelui vine la mai puțin de șase luni după ce conducerea instituției votase schimbarea denumirii în Centrul Memorial Donald J. Trump și John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului.

Cu puțin timp înainte de expirarea termenului impus de instanță, Departamentul Justiției a transmis că nu poate respecta decizia până la ora stabilită, invocând condițiile meteorologice și eventualele riscuri pentru echipele de lucru. Instituția a solicitat o prelungire de 12 ore pentru executarea ordinului.

Democrata Joyce Beatty, cea care a inițiat procesul care a dus la această hotărâre, a criticat solicitarea și a apreciat că reprezintă parte a unui comportament repetat de nerespectare a deciziilor judiciare.

În aceeași zi, judecătorul federal Christopher Cooper a refuzat să suspende ordinul care impunea eliminarea numelui lui Trump de pe clădire și din materialele oficiale ale instituției. Magistratul a reiterat concluzia formulată anterior, potrivit căreia doar Congresul Statelor Unite are competența de a modifica denumirea Kennedy Center.

Administrația americană a contestat decizia la Curtea de Apel pentru Districtul Columbia, însă și această instanță a respins solicitarea de suspendare. Pe 29 mai, judecătorul Cooper dispusese ca numele lui Trump să fie eliminat de pe fațadă, de pe site-ul instituției și din celelalte materiale de prezentare.

Kennedy Center a fost inaugurat în 1971 ca memorial dedicat fostului președinte american John F. Kennedy, asasinat în 1963. După revenirea la Casa Albă, Donald Trump și-a numit mai mulți aliați în conducerea instituției, iar consiliul de administrație a aprobat în decembrie redenumirea centrului cultural.

În încercarea de a obține suspendarea ordinului, Departamentul Justiției a argumentat că modificarea denumirii și a semnalisticii ar putea deveni inutilă dacă apelul administrației ar avea succes.

Între timp, Donald Trump a anunțat în februarie închiderea Kennedy Center pentru o perioadă de doi ani, în vederea unor lucrări ample de renovare. Planurile sale includ și alte modificări arhitecturale importante în zona centrală a Washingtonului, printre care construirea unui arc monumental și a unei săli de bal de mari dimensiuni în apropierea Casei Albe.