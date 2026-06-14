Periuța de dinți este un obiect de uz zilnic și esențial pentru igiena orală, însă specialiștii atrag atenția că perioada de utilizare nu ar trebui ignorată. Deși mulți oameni o folosesc până când firele devin vizibil deteriorate, recomandările medicale și studiile de specialitate arată că înlocuirea regulată este importantă atât pentru eficiența periajului, cât și pentru eliminarea plăcii bacteriene. Medicii stomatologi și organizațiile de profil recomandă schimbarea periuței de dinți, în medie, la fiecare trei până la patru luni, iar American Dental Association arată că această perioadă este considerată optimă pentru a menține eficiența periajului și pentru a reduce acumularea de bacterii pe firele periuței.

Recomandarea este valabilă și mai devreme, în cazul în care perii se deteriorează sau își pierd forma inițială.

Potrivit specialiștilor de la American Dental Association, bacteriile pot supraviețui pe firele periuței timp îndelungat, iar mediul din baie favorizează menținerea și dezvoltarea lor. În anumite cazuri, au fost identificate inclusiv microorganisme asociate cu infecții orale, digestive sau respiratorii.

Pe măsură ce periuța este utilizată, firele se uzează, se îndoaie și își pierd capacitatea de a curăța eficient placa bacteriană, mai spun experții. Acest proces reduce semnificativ eficiența periajului, chiar dacă rutina rămâne aceeași. În paralel, structura deteriorată a perilor favorizează reținerea resturilor organice și a bacteriilor, ceea ce contribuie la formarea biofilmelor microbiene.

Specialiștii recomandă înlocuirea periuței înainte de termenul standard în anumite situații, cum ar fi după episoade de răceală, gripă sau infecții orale.

De asemenea, aceștia susțin orice semn vizibil de uzură, cum ar fi îndoirea sau destrămarea firelor, reprezintă un indicator clar că periuța nu mai oferă aceeași eficiență.

Potrivit experților, igiena orală corectă nu depinde doar de frecvența periajului, ci și de modul în care acesta este realizat și de obiceiurile zilnice asociate. În practică, multe persoane fac greșeli aparent minore, dar care pot reduce eficiența curățării dinților și pot favoriza acumularea plăcii bacteriene. Una dintre cele mai frecvente este periajul insuficient ca durată sau realizat în grabă, fără a acoperi toate suprafețele dentare.

De asemenea, presiunea prea mare exercitată asupra dinților este o problemă des întâlnită, deoarece poate duce la deteriorarea gingiilor și la uzura smalțului, fără a îmbunătăți curățarea.

Tot în categoria greșelilor intră și lipsa folosirii aței dentare, care lasă necurățate spațiile interdentare unde periuța nu poate ajunge eficient.

O altă problemă frecventă este clătirea excesivă a gurii imediat după periaj, ceea ce poate reduce efectul fluorului din pasta de dinți. De asemenea, depozitarea necorespunzătoare a periuței în medii umede sau închise favorizează dezvoltarea bacteriilor, mai arată specialiștii.