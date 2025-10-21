Românii își pot face CASCO dentar. Ce costuri implică și care sunt sunt tipurile de tratamente pe care le acoperă

Proprietarul unei clinici stomatologice din Constanța a lansat pe piață un abonament inovator, care ar acoperi tratamente în valoare de până la 50.000 de lei. Pachetul până la 10 implanturi, extracții, tratamente de canal, intervenții chirurgicale și alte proceduri necesare pentru ca pacienții să aibă o dantură completă, fără costuri suplimentare. Silviu Melu, managerul clinicii din Constanța, intenționează să extindă abonamentul și în alte două țări.

Pentru a beneficia de acest pachet, clienții trebuie să achite abonamentul de 80 de lei pe lună.

„Acest casco dentar acoperă tratamente în valoare de 50.000 de lei. Acoperă implanturile, până la 10 implanturi. Concret, omul vine fără niciun dinte în gură, are o proteză mobilă, îi punem 10 implanturi și îi facem proteza fixă pe cele 10 implanturi. De asemenea, acoperă tratamente de chirurgie, extracție molari de minte, extirpare de nerv, obturație de canal, absolut tot ce este necesar pentru ca pacienții să aibă o dantură fixă”, a explicat managerul clinicii din Constanța, exclusiv pentru EVZ.

Potrivit acestuia, un astfel de concept nu există în alte orașe din țară sau din străinătate.

„Am făcut acest produs după ce am urmărit piața din România și am constatat că marea majoritate a celor care vând abonamente oferă doar discounturi în baza abonamentului, iar atunci abonatul este nevoit să plătească un abonament și, în același timp, să își plătească și tratamentele. Prin acest abonament, pacienții nu vor mai fi nevoiți să plătească nimic”, a adăugat el.

Abonamentul nu acoperă tratamentele care necesită sedare intravenoasă, albirea dentară, coroanele din zirconiu, analizele preoperatorii sau procedurile realizate la microscop.

Pachetul a fost lansat recent, iar vânzarea lui este gestionată de două firme: una se adresează persoanelor fizice, iar cealaltă companiilor.

„Acest tip de abonament se adresează și pacienților din alte orașe. Să zicem că, în Timișoara, o intervenție cu implanturi ar costa undeva la 20.000 sau 30.000 de lei. Pacientul, având acest abonament, poate veni până în Constanța, partea chirurgicală i se face într-o zi și ulterior pleacă acasă, revenind încă o dată pentru partea protetică. Ar ieși mult mai ieftin față de prețul amintit anterior. Ne adresăm pacienților de toate vârstele”, a explicat Silviu Melu.

Reprezentantul clinicii vrea să aducă la Constanța și pacienți din alte țări. În cazul lor, pachetul include și cazare, iar abonamentul va avea un cost de 50 de euro pe lună.

„Nu face nimeni acest lucru nici în România, nici în străinătate. La ora actuală sunt în discuții pentru a face un fel de turism dentar cu o companie care se ocupă de vânzarea acestor abonamente din Anglia și cu una din Italia. Ne dorim să aducem pacienți și de pe plan extern. Pentru a fi viabil, acest produs trebuie să aibă un minim de 5.000 de abonați, iar în România ar trebui un minim de 3.000 de abonați. Momentan suntem la început de drum”, a încheiat acesta.