Aparatul dentar invizibil, noua soluție pentru îndreptarea dinților. Nu e pentru toate buzunarele

Aparat dentar. Sursa foto: Freepik
Aparatele dentare transparente câștigă tot mai mult teren în rândul celor care doresc să-și îndrepte dinții fără a purta clasicele bracket-uri metalice. Prețurile pentru aceste aparate sunt semnificativ mai mari decât pentru cele metalice și variază în funcție de complexitatea tratamentului și de materialele folosite. Pentru o singură arcadă, prețurile pornesc de la 12.000 de lei.

De ce e atât de scump aparatul dentar transparent

Pentru ambele arcade, pacienții achită în jur de 25.000 de lei. Aceste dispozitive, realizate din materiale plastice speciale, se adaptează perfect pe dinți și sunt aproape invizibile, motiv pentru care sunt tot mai căutate de adulți și tineri.

Stomatologii spun că eficiența aparatelor transparente este comparabilă cu cea a aparatelor metalice, însă succesul tratamentului depinde de disciplină: pacientul trebuie să le poarte între 20 și 22 de ore pe zi și să respecte instrucțiunile medicului ortodont.

Costul ridicat al aparatelor dentare invizibile se justifică prin materialele performante, tehnologia avansată de scanare și personalizare digitală, dar și prin consulturile periodice necesare pentru ajustarea tratamentului.

aparat dentar

Aparat dentar. Sursa foto: Freepik

Cât costă un aparat dentar metalic

Aparatele dentare metalice rămân una dintre cele mai accesibile soluții ortodontice, însă costurile pot varia considerabil în funcție de clinică și de complexitatea tratamentului. În cabinetele stomatologice din Capitală, un aparat dentar metalic costă între 1.400 și 3.500 de lei per arcadă, dar prețul final depinde de mai mulți factori.

Printre elementele care influențează costul se numără numărul de brackeți necesari, durata estimată a tratamentului și eventualele proceduri adiționale, cum ar fi radiografiile, consultațiile suplimentare sau ajustările periodice.

Adulții nu mai fug de acest tip de procedură stomatologică

Pentru mult timp, aparatul dentar a fost asociat aproape exclusiv cu adolescența, văzut ca o etapă firească a creșterii și o rutină medicală specifică tinerilor. În prezent, însă, această percepție se schimbă, iar schimbarea este vizibilă în cabinetele stomatologice din marile orașe.

Tot mai mulți adulți apelează la ortodonți din proprie inițiativă. Unii vor să remedieze probleme care nu au fost rezolvate la timp, alții resimt efectele funcționale ale poziției incorecte a dinților, cum ar fi dureri, uzură sau disconfort. Sunt și pacienți care își doresc pur și simplu să zâmbească fără rețineri, indiferent de vârstă. În marile orașe, tot mai mulți pacienți între 30 și 50 de ani solicită consultații ortodontice.

Tendința este confirmată și la nivel internațional: un studiu publicat de British Orthodontic Society (BOS) arată că peste 70% dintre ortodonți au observat o creștere constantă a cererii pentru tratamente ortodontice în rândul adulților în ultimii ani.

