O fereastră pentru reluarea dialogului dintre Europa și Rusia cu privire la războiul din Ucraina începe să se deschidă treptat, însă negocierile propriu-zise ar putea fi încă la câteva luni distanță, potrivit unui oficial al guvernului german, potrivit agenției Reuters.

Declarația a fost făcută miercuri, într-un briefing de presă, în contextul în care conflictul din Ucraina continuă să evolueze pe câmpul de luptă, iar perspectivele unei soluții diplomatice rămân incerte.

Oficialul german, care a solicitat anonimatul, a subliniat că este esențială crearea unui format de dialog considerat legitim de statele europene și acceptat de toate părțile implicate.

Potrivit reprezentantului guvernului de la Berlin, una dintre principalele provocări este stabilirea unui mecanism de negociere care să beneficieze de sprijinul deplin al statelor europene și al Ucrainei.

În prezent, nu este clar cine ar urma să conducă eventualele discuții cu Moscova. Totuși, există indicii puternice că Grupul E3, format din Germania, Franța și Marea Britanie, va continua să joace un rol important în orice inițiativă diplomatică viitoare.

Oficialul german a insistat că orice proces de negociere trebuie să fie realizat în deplin acord cu autoritățile de la Kiev și să reflecte interesele și poziția Ucrainei.

Evaluările Berlinului arată că reluarea negocierilor nu este o chestiune de săptămâni, ci probabil de luni. Oficialul a explicat că evoluțiile recente de pe câmpul de luptă indică faptul că niciuna dintre părți nu se află încă într-un punct care să favorizeze demararea rapidă a unor discuții de pace.

În ultimele luni, ritmul avansului forțelor ruse a încetinit, în timp ce armata ucraineană și-a intensificat presiunea atât pe front, cât și prin atacuri cu rază lungă de acțiune asupra unor obiective aflate pe teritoriul Rusiei.

Miercuri, Ucraina a desfășurat noi atacuri asupra unor ținte din apropierea orașului Sankt Petersburg, chiar înaintea forumului economic anual organizat sub patronajul președintelui rus Vladimir Putin.

În paralel, conducerea ucraineană continuă să transmită mesaje prudente, dar optimiste privind perspectivele unei soluții negociate.

Șeful administrației prezidențiale de la Kiev a declarat recent că obținerea unui acord care să pună capăt războiului până la venirea iernii reprezintă un scenariu „realist”.

Cu toate acestea, evaluările prezentate de oficialii germani sugerează că procesul diplomatic va necesita timp și coordonare atentă între aliații occidentali.

Berlinul consideră că orice inițiativă europeană trebuie să fie coordonată cu Statele Unite, nu să concureze cu eforturile Washingtonului.

Negocierile facilitate anterior de administrația americană au stagnat în ultimele luni, pe fondul concentrării atenției SUA asupra conflictului dintre Israel și Iran și asupra tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Oficialul german a subliniat că o cooperare strânsă între Washington și capitalele europene trebuie să rămână un principiu fundamental pentru orice viitor proces de pace.

Totodată, Germania și alte state europene au respins sugestia formulată de președintele rus Vladimir Putin potrivit căreia fostul cancelar german Gerhard Schröder ar putea reprezenta interesele europene în eventuale negocieri cu Moscova.

Schröder, care a menținut de-a lungul anilor relații apropiate cu liderul de la Kremlin și cu companii energetice rusești, nu este considerat de guvernele europene o opțiune pentru un asemenea rol.