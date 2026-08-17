Reprezentanții USR se perindă pe la televiziuni și tot strigă că s-a ajuns aici din cauza PSD care, în 2014, nu a dat curs unui proiect gestionat de Ministerul Transporturilor pentru intervenții pe Dunăre. Dacă se făcea, azi Cernavodă funcționa - zic ei. Criza energetică nu își are originea în asta. Vine din trecut, iar ani de zile EVZ a tot atenționat.

Pesediștii își au și ei vinile lor în gestionarea statului, dar în povestea cu proiectul de infrastructură pentru brațul Bala, useriștii și susținătorii din jurul premierului demis exagerează în falsitate.

Subiectul privind învinuirea lui Grindeanu a fost publicat pe toate canalele media apropiate de Bolojan, de aripa lui din PNL și de USR. Nici măcar jurnaliștii de acolo nu au putut susține minciuna că, dacă se intervenea la Bala, aveam acum apă pe Dunăre cât să nu se oprească centrala de la Cernavodă. Noi, presa, avem obligația să prezentăm faptele așa cum s-au petrecut.

În perioada 2011-2016 s-au executat lucrări pe Dunăre în zona Bala. S-au făcut dragaje, un dig, malurile s-au întărit. Cine erau miniștri Transporturilor în această perioadă? Facem o mică listă.

Proiectul a demarat pe vremea Ancăi Boagiu (PDL), apoi a continuat cu miniștri liberali, care nu au stat în funcție mai mult de câteva luni (Nazare, Ovidiu Silaghi, Relu Fenechiu) și s-a încheiat cu Ramona Mănescu. Ea a stat aproape un an, până în martie 2014.

A urmat perioada miniștrilor PSD, deschisă de Dan Șova (3 luni) și care s-a încheiat în 2019 cu Ioan Rus, când a venit la cârma ministerului liberalul Lucian Bode. Acesta a predat ștafeta USR-ului, fiind nominalizat Cătălin Drulă, în decembrie 2020.

Sorin Grindeanu de la PSD a preluat Transporturile în noiembrie 2021 și și-a încheiat mandatul în iunie 2025.

Așadar, pe brațul Bala s-a lucrat până în 2016, în perioada miniștrilor PDL-PNL și PSD.

Proiectul s-a reluat când Grindeanu era ministru la Transporturi. Poate că nu a dat el dispoziția, dar proiectul pentru brațul Bala a primit avizele necesare în 2022 și 2023. Informația legată de avize a fost publicată chiar și de site-ul la care a lucrat Ioana Dogioiu: „avizul de gospodărire a apelor în anul 2022, avizul Agenției pentru Arii Naturale Protejate și acordul de mediu în 2023”.

Minciuna reprezentanților USR se bazează pe uitarea sau lipsa de informare a românilor. Presa a prezentat date concrete.

În septembrie 2024, Guvernul Ciolacu a aprobat indicatorii tehnico-economici și un buget total de aproximativ 1,02 miliarde de lei. Sorin Grindeanu era atunci ministru al Transporturilor. Finanțarea urma să provină din Programul Transport 2021–2027 și din bugetul Ministerului Transporturilor.

S-au încercat două licitații, care au eșuat din lipsă de participanți. Apoi, în iunie 2025 Grindeanu a părăsit ministerul. A urmat perioada de reforme în care Ilie Bolojan a tăiat investițiile și Dunărea a fost uitată.

După închiderea centralei de la Cernavodă, premierul Bolojan, deși demis, a ieșit cu o declarație uimitoare, fiindcă nu știm dacă o va putea pune în practică. A anunțat că va debloca proiectul Bala 2 (n.r. continuarea celui din perioada 2011-2016), esențial pentru asigurarea debitului necesar funcționării în condiții normale a reactoarelor de la Cernavodă. Bolojan nu a spus de unde ia bani, dar a apreciat și timpul în care vor putea fi terminate lucrările: 3 ani.

Guvernele ce s-au succedat de peste 20 de ani au avut grijă să închidă minele, dar „au uitat” să pună ceva în locul centralelor pe cărbune care să asigure energia țării.

România nu are nici suficiente centrale pe gaze, nici capacități de stocare a energiei, nici rețele modernizate, iar acum, pe secetă, nu mai are nici centrală nucleară. Are doar „băieți deștepți”, care tranzacționează energie din alte țări ca să nu rămânem pe întuneric, și furnizori care, curând, ne vor trimite niște facturi uriașe.

Experții ne spun că soluția pentru situația energetică, după cerința UE, era o închidere treptată a centralelor pe cărbune și păstrarea temporară a celor necesare siguranței sistemului, până când apar alternative reale. Cine sunt responsabili? Premierii, miniștrii energiei, economiei, mediului.

„Acum descoperim realitatea pe care fizica nu a încetat niciodată să ne-o spună: nu poți opri un reactor nuclear, un grup hidro sau o centrală pe gaz și să pui în loc aceeași putere în panouri, deoarece panourile produc când există soare, nu când SEN are nevoie de energie”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

În anii 2012 și 2013, publicam în ziarul tipărit Evenimentul zilei articole despre ce se întâmplă cu minele, cu termocentralele, care este situația la Complexul Energetic Oltenia. Din mai 2012, era instalat Guvernul Ponta al alianței USL.

Societatea Națională a Lignitului Oltenia şi termocentralele de la Craiova, Rovinari şi Turceni fuseseră incluse în 2012 în Complexul Energetic Oltenia (CEO). Peste 10.000 de angajați reclamau că nu-și vor primi salariile și chiar riscă să-și piardă locurile de muncă.

Lucrurile mergeau prost, Complexul funcționa la cota de avarie. Termocentralele Rovinari și Turceni erau oprite complet, astfel că producția de energie electrică era ca si inexistentă.

Managerul CEO, Laurențiu Ciurel, reclama că, dacă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea în Domeniul Energiei (ANRDE) nu va interveni pe piaţa vânzărilor de energie electrică, la Complexul Energetic Oltenia va urma dezastrul.

Ciurel atrăgea atenția că este în vigoare şi o ordonanţă de urgenţă a guvernului, prin care Transelectrica este obligată să preia de la CEO 500 de megawaţi, însă documentul respectiv nu este luat în seamă de ANRDE.

„Avem 500.000 de tone de cărbune pe stocuri. Este ordonanţa care obligă Transelectrica să preia cu prioritate de la CEO 500 de megawaţi, dar în ANRDE se fac că nu există această ordonanţă. Nu mai am cu cine să stau de vorbă! Ordonanţa trebuia să se aplice de la 15 aprilie. Eu acum am 15.000 de oameni în concediu de odihnă, apoi îi trimit în concediu fără plată şi apoi o să urmeze valuri mari de concedieri, pentru că astfel nu se poate. Să stai pe zero la vânzări, cu săptămânile, nu se poate! Nu ai de unde să plăteşti salarii”, a declarat Laurenţiu Ciurel.

Premierul Ponta l-a schimbat din funcție pe șeful ANRDE în vara lui 2012, iar la sfârşitul anului a trimis Corpul de Control al Guvernului să cerceteze care e situația.

Corpul de Control al prim-ministrului Victor Ponta a făcut un control la unităţile din cadrul Complexului Energetic Oltenia, iar concluziile au fost trimise la Direcţia Naţională Anticorupţie în 2013.

Inspectorii de la Corpul de Control reclamau, în cele mai multe cazuri, majorarea ilegală, cu peste 20% din valoarea iniţială, a valorii contractelor de achiziţie publică şi arată că, în perioada verificată, 2010 – 2012, la nivel unităţilor care acum formează CEO au fost încheiate un total de 76 contracte de sponsorizare cu firmele unor oameni de afaceri.

În aceeaşi perioadă, Complexul Energetic a încheiat 19 contracte pentru servicii de asistenţă juridică în baza cărora, până în noiembrie 2012, au fost efectuate plăţi de 1,1 milioane lei. Nu au lipsit nici contracte cu firme de construcții din zonă, în număr mare, nici achiziții de mașini, în general cheltuieli inutile.

Pe timpul mandatului său, care s-a încheiat la sfârșitul anului 2015, Victor Ponta nu a închis unități din CEO.

Planul de restructurare, făcut de USR și transmis Comisiei Europene, prevedea următorul orar:

Grupul 3 Turceni – închidere în 2021

Grupul 8 Ișalnița – închidere în 2021

Grupul 3 Rovinari – închidere în 2023

Grupul 7 Turceni – închidere în 2025

Grupul 7 Ișalnița – închidere în 2026.

Presa locală și gorjenii pe paginile lor de Facebook relatează ce se petrece acum la Complexul Energetic Oltenia , locul unde lucrau 22.000 de oameni, redus acum la 6.000.

La Rovinari au fost readuși în activitate trei foști salariați pensionați, deoarece lipsesc specialiștii capabili să asigure funcționarea grupurilor energetice.